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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Нефть Brent подорожала до $78,68 за баррель после снижения накануне

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются утром во вторник после снижения по итогам двух предыдущих сессий.

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:46 по московскому времени составляет $78,68 за баррель, что на 18 центов (0,23%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подешевели на $1,37 (1,7%) - до $78,5 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 23 цента (0,31%) и составили $74,38 за баррель. По итогам предыдущей сессии они снизились на $1,27 (1,7%) - до $74,15 за баррель.

Нефть завершила в минусе две последних сессии кряду. Накануне негативным фактором стали статданные из Китая, указавшие на рост ВВП КНР на 6,3% в годовом выражении во втором квартале после подъема на 4,5% в январе-марте. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предусматривал повышение на 7,3%.

"Более слабые, чем ожидалось, макроэкономические данные из Китая и реакция нефтяного рынка говорят о том, что ключевым опасением для рынка остается спрос, - отметил стратег ING Groep NV Уоррен Паттерсон. - Однако мы по-прежнему придерживаемся конструктивного прогноза и считаем, что разрыв между спросом и предложением существенно сократится во втором полугодии".

Кроме того, снижение вызвала новость о возобновлении добычи на месторождениях Аль-Шарара и Аль-Филь в Ливии, где производство было приостановлено на прошлой неделе из-за акций протеста.

Во вторник поддержку ценам оказывает прогноз Минэнерго США, предусматривающий снижение добычи сланцевой нефти в Штатах в августе до 9,4 млн баррелей в сутки. Если прогноз оправдается, сокращение добычи будет зафиксировано впервые с декабря прошлого года.

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