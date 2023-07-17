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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

MDMG инвестирует 2,8 млрд рублей в запуск многопрофильного госпиталя в Москве

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - MD Medical Group (MDMG, развивает сеть клиник "Мать и дитя") приобрела медицинский центр площадью 8,76 тысячи кв. метров в Москве и планирует на базе его мощностей запустить во II полугодии новый многопрофильный госпиталь. Об этом сообщила пресс-служба группы.

Общая сумма инвестиций в проект составит 2,84 млрд рублей: 2,24 млрд рублей было потрачено на покупку медцентра, еще около 600 млн рублей выделят на дооснащение оборудованием. Финансирование будет осуществлено из собственных средств группы MDMG, уточняется в сообщении.

Стационар нового госпиталя рассчитан на 60 койко-мест, включая 10 реанимационных и 6 операционных. Мощности многопрофильного центра позволят в год проводить приблизительно до 231 тысячи приемов специалистов, а также 1,2 тыячи циклов ЭКО.

Новый госпиталь предложит широкий спектр услуг для всей семьи, включая оказание медицинской помощи в рамках хирургического и терапевтического стационара, ЭКО, а также функциональную диагностику и амбулаторную помощь. Лечение будет осуществляться в том числе и по программе ДМС, и ОМС.

MDMG Мать и дитя Москва
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