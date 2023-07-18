"АЛРОСА" начнет добычу на восстановленном руднике "Мир" в 2032 году

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Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - "АЛРОСА" начнет добычу алмазов на руднике "Мир" в 2032 году, планируемая мощность - порядка 3 млн карат в год, сообщила пресс-служба правительства Якутии после встречи главы региона Айсена Николаева с коллективом компании и жителями Мирнинского района республики.

Николаев ранее говорил, что первая добыча в промышленных масштабах на восстанавливаемом руднике запланирована на 2030-2031 годы.

"Годовая производительность рудника составит 2 млн тонн руды и приблизительно около 3 млн карат алмазов", - говорится в пресс-релизе.

В 2016 году на руднике "Мир", вышедшем в конце года на проектную мощность, было добыто 3,19 млн карат алмазов.

В 2017 году рудник был затоплен водой из расположенного наверху отработанного карьера. В зоне затопления оказался 151 человек, восемь из них погибли. В руднике были полностью разрушены горные выработки и горно-шахтное оборудование, а также затоплены два горизонта.

"АЛРОСА" в ноябре 2022 года подготовила проект строительства нового рудника вместо затопленного стоимостью 126 млрд рублей. В мае 2023 года было объявлено, что восстановление "Мира" начнется до конца года. Якутия предложила заключить по руднику соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) для снижения риска длительного инвестпериода на срок реализации проекта 20 лет.

Руда месторождения "Мир" отличается большим содержанием высококачественных алмазов. На рудник "Мир" до аварии приходилось более 10% добычи по группе "АЛРОСА".