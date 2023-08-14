"АЛРОСА" в I полугодии снизила чистую прибыль по РСБУ почти вдвое

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - "АЛРОСА" в I полугодии 2023 года снизила чистую прибыль по РСБУ в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 44,1 млрд рублей, следует из отчетности компании.

Выручка сократилась на 6%, до 158,7 млрд рублей, тогда как себестоимость подскочила на 15%, до 92,5 млрд рублей. Прочие расходы компании (включают, в том числе, например, курсовые разницы) составили 3,6 млрд рублей против прочих доходов 8,5 млрд рублей в I полугодии прошлого года.

Общий долг "АЛРОСА" с начала года вырос на 18% и составил на конец июня 152,7 млрд рублей. Чистый долг, по подсчетам, вырос на 20%, до 125,5 млрд рублей.