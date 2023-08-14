Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

"АЛРОСА" в I полугодии снизила чистую прибыль по РСБУ почти вдвое

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - "АЛРОСА" в I полугодии 2023 года снизила чистую прибыль по РСБУ в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 44,1 млрд рублей, следует из отчетности компании.

Выручка сократилась на 6%, до 158,7 млрд рублей, тогда как себестоимость подскочила на 15%, до 92,5 млрд рублей. Прочие расходы компании (включают, в том числе, например, курсовые разницы) составили 3,6 млрд рублей против прочих доходов 8,5 млрд рублей в I полугодии прошлого года.

Общий долг "АЛРОСА" с начала года вырос на 18% и составил на конец июня 152,7 млрд рублей. Чистый долг, по подсчетам, вырос на 20%, до 125,5 млрд рублей.

АЛРОСА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Курс евро поднялся выше 111 рублей

Дефицит консолидированного бюджета РФ в I полугодии составил 2,5 трлн руб.

Дефицит консолидированного бюджета РФ в I полугодии составил 2,5 трлн руб.

Банк России не видит угроз для финстабильности в динамике курса рубля

Банк России не видит угроз для финстабильности в динамике курса рубля

Курс доллара поднялся выше 101 рубля

Курс евро поднялся выше 110 рублей

Доллар поднялся выше 100 рублей впервые с 23 марта 2022 года

Доллар поднялся выше 100 рублей впервые с 23 марта 2022 года

Brent подешевела до $85,97 за баррель

Телеком-операторов обяжут обосновывать повышение тарифов на связь

Курс рубля обновил минимальные отметки с марта 2022 года

Росстат сообщил о росте экономики России во II квартале на 4,9%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });