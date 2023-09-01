Депутат Аксаков предложил упростить процедуру IPO на российском рынке

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Нужно поработать над упрощением процедуры IPO для российских компаний на отечественном фондовом рынке, так как в условиях сокращения государственных инвестиций средства НПФ и ИИС-3 могут стать источником, которые заместят госфинансирование, считает глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков.

"Надо быстрее двигаться по внедрению ИИС-3, необходимо быстрее двигаться в реализации тех идей, которые направлены на реформу НПФ. Я думаю, что надо внимательно посмотреть на процедуру IPO, с тем, чтобы максимально упростить нашим организациям выход на рынок. Сейчас идут дискуссии о (федеральном - ИФ) бюджете на следующий год и ставится вопрос о сокращении инвестиций в разные проекты, вот НПФ, ИИС-3 могут стать тем источником, которые заместят государственное финансирование многих проектов", - сказал Аксаков на конференции Банка России "10 лет мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра".

"Мы рассчитываем, что законодательство по негосударственным пенсионным фондам, после его изменения, простимулирует приток средств граждан на рынок ценных бумаг, финансовый рынок", - добавил депутат.

Он также призвал собравшихся не отказываться от амбициозной задачи стать ведущим финансовым рынком в мире: "Нам надо ставить задачу с учетом текущей геополитической ситуации становится ведущим финансовым рынком в мире. Для этого надо создавать соответствующие условия. Нам надо прямо амбициозно заявлять эту задачу".

Аксакрв привел цитату Карла Маркса из "Капитала" о том, что капитал боится отсутствия прибыли, как природа боится пустоты. Цитата (которая в оригинале принадлежит Томасу Данингу - ИФ) заканчивается тем, что с ростом прибыльности капитал становится все смелее, при 100% он попирает все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. "

Те же иностранные инвесторы, западные, американские, европейские, следуя Карлу Марксу, придут на российский рынок со своими деньгами, потому что норма прибыли, которую они будут получать в этом стремительно развивающемся рынке будет давать им больше средств для того, чтобы заработать, чем эти западные рынки. Поэтому я бы призвал нам сейчас не ущемленную позицию занимать, а наступательную и смотреть, что необходимо сделать для того, чтобы наш рынок активно развивался", - призвал собравшихся депутат.

В июне председатель правления "Московской биржи" Юрий Денисов заявил, что площадка ожидает, что порядка 10 компаний проведут IPO в 2023 году. "У нас рынок как таковой по количеству эмитентов увеличивается. Эмитенты больше интересуются выпусками бумаг. Мы видим для себя в этом году до десяти выпусков. В ближайшие годы - до 40", - сказал он. По его словам, в основном это компании из сектора IT и медицины.