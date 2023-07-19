Производитель оборудования для выпуска чипов ASML снизил квартальную прибыль на 1%

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Нидерландский производитель оборудования для выпуска чипов ASML Holding NV во втором квартале сократил чистую прибыль на 1%, но улучшил прогноз роста выручки по итогам 2023 года.

В апреле-июне чистая прибыль компании составила 1,94 млрд евро против 1,96 млрд евро годом ранее.

Квартальная выручка ASML увеличилась до 6,9 млрд евро с 6,75 млрд евро во втором квартале 2022 года. Сама компания три месяца назад прогнозировала этот показатель в диапазоне 6,5-7 млрд евро.

Валовая маржа поднялась до 51,3% с 50,6% годом ранее, в то время как ASML ожидала 50%.

Чистый объем заказов компании во втором квартале составил 4,5 млрд евро по сравнению с прошлогодним показателем в 3,75 млрд евро.

ASML теперь прогнозирует увеличение выручки в 2023 году на 30%, в то время как ранее ожидалось повышение более чем на 25%.

Совет директоров компании утвердил промежуточные дивиденды в размере 1,45 евро на акцию.

С начала 2023 года капитализация ASML выросла на 31,8% (до 266 млрд евро), в то время как фондовый индекс Stoxx Europe 600 поднялся на 8,4%.