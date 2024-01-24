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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:00

Производитель оборудования для чипов ASML получил рекордную чистую прибыль в IV кв.

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Нидерландский производитель оборудования для выпуска чипов ASML Holding NV в четвертом квартале 2023 года неожиданно увеличил чистую прибыль на 8,2% относительно предыдущих трех месяцев.

Как сообщается в пресс-релизе компании, в октябре-декабре чистая прибыль составила рекордные 2,048 млрд евро против 1,893 млрд евро в третьем квартале.

Аналитики в среднем прогнозировали прибыль на уровне 1,86 млрд евро.

Выручка ASML увеличилась на 8,5% - до 7,237 млрд евро. Валовая маржа снизилась до 51,4% с 51,9%.

Чистый объем заказов компании в минувшем квартале составил 9,186 млрд евро по сравнению с 2,602 млрд евро кварталом ранее.

В первом квартале 2024 года, по оценке ASML, выручка будет находиться в диапазоне 5-5,5 млрд евро, валовая маржа составит 48-49%.

Компания планирует 14 февраля выплатить промежуточные дивиденды в размере 1,45 евро на акцию.

Акции ASML дешевеют на 0,1% на торгах в Амстердаме в среду.

ASML Нидерланды
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