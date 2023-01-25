Производитель оборудования для чипов ASML неожиданно повысил квартальную чистую прибыль

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Нидерландская ASML Holding NV, крупнейший в Европе производитель оборудования для выпуска чипов, увеличила чистую прибыль и выручку в четвертом квартале 2022 года, причем показатель прибыли превзошел ожидания рынка.

В октябре-декабре 2022 года чистая прибыль ASML составила 1,8 млрд евро против 1,77 млрд евро годом ранее. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали снижение показателя до 1,71 млрд евро.

Квартальная выручка выросла до 6,4 млрд евро по сравнению с 4,99 млрд евро год назад.

Валовая маржа в прошедшем квартале равнялась 51,5% против 54,2% годом ранее.

По итогам всего 2022 года чистая прибыль ASML снизилась до 5,62 млрд евро с 5,88 млрд евро, тогда как выручка повысилась до 21,2 млрд евро с 18,61 млрд евро.

Компания увеличила годовые дивиденды до 5,8 евро на акцию по сравнению с 5,5 евро на акцию за 2021 год.

ASML ожидает получить выручку в размере 6,1-6,5 млрд евро в текущем квартале и зафиксировать показатель рентабельности в 49-50%.

"Мы продолжаем наблюдать неопределенность на рынке из-за инфляции, растущих процентных ставок, рисков рецессии и геополитических событий, связанных с мерами экспортного контроля. Однако наши клиенты сигнализируют о том, что они ожидают восстановления во втором полугодии", - отметил глава ASML Петер Венник.

За последние три месяца капитализация ASML выросла на 24%, до 246,1 млрд евро.