ASML увеличила чистую прибыль и выручку в I квартале вопреки падению объема заказов

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Нидерландская ASML Holding NV, крупнейший в Европе производитель оборудования для выпуска чипов, увеличила чистую прибыль в первом квартале 2023 года в 2,8 раза, выручку – в 1,9 раза.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в прошедшем квартале составила 1,96 млрд евро по сравнению с 695,3 млн евро за аналогичный период прошлого года. Прибыль в расчете на акцию повысилась до $4,95 с $1,73.

Выручка ASML увеличилась до 6,75 млрд евро с 3,5 млрд евро годом ранее.

"Выручка, а также валовая маржа на уровне 50,6% превзошли наши прогнозы благодаря более высоким, чем ожидалось, доходам от систем EUV- и DUV-литографии", - говорится в сообщении ASLM.

Чистый объем заказов компании в первом квартале составил 3,75 млрд евро, из которых 1,6 млрд евро приходится на системы EUV-литографии. Годом ранее показатель составлял почти 7 млрд евро.

"Мы по-прежнему наблюдаем неоднородные сигналы в отношении перспектив спроса в различных сегментах рынка", - отметил глава ASML Петер Венник.

При этом общий спрос на продукцию компании в этом году по-прежнему превышает ее производственные мощности. Портфель заказов ASML составляет более 38,9 млрд евро.

Согласно прогнозу компании, в текущем квартале ее выручка составит 6,5-7 млрд евро, валовая маржа – 50-51%. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидают показатель на уровне 6,42 млрд евро.

ASML прогнозирует увеличение выручки в 2023 году на 25% и ждет небольшого улучшения валовой маржи по сравнению с 2022 годом.

В первом квартале компания выкупила собственные акции на 400 млн евро в рамках программы, действующей с 2022 по 2025 год.

Она намерена выплатить дивиденды в 5,8 евро на акцию за 2022 год – это на 5,5% больше, чем по итогам 2021 года.

Акции ASML теряют в цене 3,7% в ходе торгов в среду. С начала текущего года их стоимость выросла на 12,5%.