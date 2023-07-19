В ФТС отметили рост внешнеторгового оборота РФ за I полугодие на 3% к 2019 году

Таможня также считает, что разворот торговли на Восток и Юг уже состоялся

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Внешнеторговый оборот России в I полугодии 2023 года вырос на 3% по сравнению с докризисным I полугодием 2019 года, хороший рост демонстрирует импорт, заявил врио главы ФТС Руслан Давыдов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"За I полугодие этого года у нас товарооборот вырос по сравнению с докризисным доковидным 2019 годом на 3%. Растет очень хорошими темпами импорт, это отражается в структуре таможенных платежей - у нас 77% в структуре таможенных платежей за I полугодие составляют именно импортные платежи", - сказал он.

Как сообщалось, по данным ФТС, внешнеторговый оборот России составил в январе-июне 2019 года $320,8 млрд.

"Нам удалось во II квартале выполнить план (по перечислениям в бюджет - ИФ), и май-июнь мы перевыполняем плановое задание по сборам средств в федеральный бюджет", - отметил также Давыдов.

ФТС за январь-июнь 2023 года перечислила в федеральный бюджет 2 трлн 866,7 млрд рублей, что на 17,8% меньше, чем за аналогичный период 2022 года (3 трлн 488,1 млрд рублей). При этом в июне 2023 года таможенными органами в федеральный бюджет перечислено 541,7 млрд рублей, что на 39,5% больше, чем годом ранее (388,3 млрд рублей).

Давыдов также заявил, что "можно констатировать, что глобальный разворот нашей торговли на Восток и на Юг уже состоялся".

"Что было сделано таможенными органами для того, чтобы пункты пропуска были действительно работоспособной частью транспортных коридоров, а не узкими горлышками, как это порой бывало? Как я уже сказал, пять пунктов пропуска переведены на круглосуточный режим. На 950 единиц увеличена штатная численность. И мы ещё 200 единиц планируем в ближайшее время перебросить на дальневосточное направление", - сказал он.