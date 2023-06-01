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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:08

Импорт в Россию за пять месяцев вырос на 9%

В ФТС отметили, что открытия подробной внешнеторговой статистики пока ждать не стоит

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Импорт в РФ за январь-май 2023 года вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщил журналистам врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов. При этом он отметил, что в ближайшее время не стоит ожидать открытия публикации подробных данных по внешнеторговой статистике.

"Импорт в РФ за пять месяцев 2023 года вырос на 9% по сравнению с прошлым годом", - привел он предварительные данные по импорту.

Комментируя вопрос, ждать ли более подробную внешнеторговую статистику, часть из которой ФТС начала публиковать в марте, но затем опять поставила на паузу, Давыдов отметил, что "закрывать/открывать (внешнеторговую статистику - ИФ) - это не наше решение".

"Мы любое решение выполним, но пока что, наверное, не стоит ожидать какого-то серьезного открытия этих данных, поскольку наши оппоненты пытаются нас экономически задушить - зачем мы будем в этом им помогать?" - заявил он.

Как сообщалось, ФТС в марте заявила о частичном возобновлении публикации данных по внешней торговле, которая была приостановлена в апреле 2022 года, но с апреля 2023 года публикации опять были поставлены на паузу.

В частности, в марте были опубликованы данные по экспорту-импорту товаров за 2022 год, а также за январь 2023 года, включая разбивку по экспорту-импорту по крупным товарным группам (без разбивки по конкретным товарам и странам). За январь-февраль ФТС уже не публиковала данные по экспорту/импорту.

ФТС
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