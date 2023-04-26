Цены на уран продолжили ралли и к концу апреля превысили $52 за фунт

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Цены на уран на фоне растущих рисков сокращения предложения продолжили ралли и в конце апреля превысили $52 за фунт, пишет Trading Economics.

Крупнейшие производители ядерной энергии - США, Франция, Япония, Великобритания и Канада - договорились о создании альянса и использовании ресурсов для совместного вытеснения российских производителей с мирового рынка ядерного топлива. Ожидается, что этот шаг увеличит нагрузку на мощности западных производителей урана, поскольку российские обогатители до весны 2022 г. обеспечивали почти 40% мирового рынка, отмечает издание.

Кроме того, страны ЕС призвали включить запрет на импорт любого ядерного топлива, проходящего транзитом через Россию, в 11-й пакет санкций. А крупнейший в мире производитель урана "Казатомпром" заявил, что в этом году его производство упадет из-за продолжающихся задержек с поставками ключевых материалов, перечисляет причины Trading Economics.

Ранее первый замглавы "Росатома" Кирилл Комаров сообщал, что "ТВЭЛ" (топливный дивизион "Росатома") не столкнулся ни с какими серьезными отказами от своего топлива за рубежом. С начала 2022 г., по его словам, компания заключила 12 новых топливных контрактов на поставки разной урановой продукции с заказчиками из семи стран. Десятилетний портфель заказов "ТВЭЛ" составляет сейчас почти $18,7 млрд, что на 4% больше уровня 2021 г., сообщала компания в конце 2022 г.

Тем не менее, весной 2022 г. от запланированных поставок российского ядерного топлива отказалась шведская Vattenfall. А Германия сообщила об отзыве инвестзаявки на СП по производству ядерного топлива в стране между "ТВЭЛ" и французской Framatome. Уже в 2023 г. CEO Fortum Маркус Раурамо заявил, что компания работает над поиском замены ядерному топливу из РФ и не будет продолжать его импорт после истечения в 2027-2030 гг. действующего контракта или если будут введены санкции.