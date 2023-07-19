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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:22

Британский регулятор предварительно одобрил сделку Broadcom по покупке VMware

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (Competition and Markets Authority, CMA) предварительно одобрило сделку по покупке американским производителем полупроводниковых компонентов Broadcom Inc. разработчика технологий в сфере виртуализации и облачной инфраструктуры VMware Inc.

Проверка, проведенная британским регулятором, показала, что сделка не приведет к ослаблению конкуренции в сфере поставок ключевых серверных продуктов.

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Как говорится в сообщении CMA, регулятор опасался, что сделка негативно повлияет на конкурентов Broadcom, если их оборудование будет хуже работать (или вообще не будет работать) с программным обеспечением VMware для серверной виртуализации. Однако по итогам проверки он пришел к заключению, что потенциальная финансовая выгода компаний от того, что конкурирующие с Broadcom продукты будут хуже работать с ПО VMware, не превысят их потенциальные потери в плане недополученной выручки.

CMA также посчитало, что сделка не окажет негативного влияния на инновации в секторе.

В сообщении регулятора отмечается, что его заключения являются предварительными, и он готов выслушать мнения любых других сторон перед принятием финального решения, которое намерен вынести к 12 сентября.

Ранее в этом месяце Европейская комиссия одобрила сделку Broadcom и VMware.

Сделка объемом $61 млрд, которую две компании согласовали в мае 2022 года, станет одной из крупнейших в истории отрасли. В мае текущего года Broadcom и VMware договорились продлить срок завершения сделки до 26 августа. Им по-прежнему необходимо получить одобрение регуляторов США, чтобы закрыть ее.

Акции Broadcom прибавляют в цене 0,5% в ходе предварительных торгов в среду, VMware - 7,6%.

Broadcom VMware Великобритания
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