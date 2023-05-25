Шведский владелец "Амур Золота" сократил квартальную EBITDA на порядок, до $1,1 млн

Выручка компании подросла вслед за продажами, но значительно сильнее выросли издержки. Kopy Goldfields отмечает высокую себестоимость производства, прежде всего на Перевальном (там завершена отработка карьеров, но продолжается переработка ранее произведенного концентрата), а также укрепление рубля. Денежные затраты (TCC) Kopy Goldfields в I квартале составили $1554 на унцию. Они подскочили в 1,7 раза по сравнению с I кварталом прошлого года, хотя скорректировались вниз на 19% по сравнению с IV кварталом, когда достигали $1920 на унцию. Kopy Goldfields ожидает, что в будущем производственные затраты в расчете на унцию нормализуются.

Чистый долг Kopy Goldfields с начала года подрос на 4% и на конец марта составил $123 млн.

Компания сообщает, что "Амур Золото" получило ESG-рейтинг от одного из отечественных агентств. Таким образом Kopy Goldfields получила возможность привлекать "зеленое" финансирование и теперь рассмотрит различные опции финансирования своих ESG-проектов, отмечает компания.

Основные показатели Kopy Goldfields:

Показатель I кв. 2023 I кв. 2022 Динамика Производство, тыс. унций золотого эквивалента 8,24 7,24 14% Продажи, тыс. унций золотого эквивалента 13,87 13,49 3% Средняя цена реализации золота, $ за унцию 1856 1887 -1% TCC, $ на унцию 1554 911 71% AISC, $ на унцию 1970 1256 57% $ млн Выручка 26,11 25,65 2% Себестоимость продаж (21,46) (11,69) 83% Валовая прибыль 4,65 13,96 -67% EBITDA 1,16 11,14 -90% Маржа EBITDA 4% 43% -39 п.п. Чистая прибыль (убыток) (3,13) 3,70 - Денежный поток от операционной деятельности до учета изменений в оборотном капитале 1,19 11,12 -89%

Kopy Goldfields в 2020 году провела сделку по обратному поглощению "Амур Золота", контроль в объединенной компании получили акционеры "Группы Альянс" (Арсен Идрисов, Муса, Дени и Магомед Бажаевы). Акции Kopy Goldfields обращаются на площадке Nasdaq First North в Стокгольме. Компания входит в топ-30 российских золотодобытчиков.