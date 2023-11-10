Субсидии на выпуск автокомпонентов распространят на автопроизводителей

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Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Производители автомобилей и спецтехники с 1 января 2024 года, как ожидается, будут получать субсидии на погашение займов, привлеченных в Фонде развития промышленности (ФРП) на локализацию выпуска узлов и агрегатов для транспортных средств. На аналогичные субсидии с начала следующего года смогут рассчитывать новые производства автокомпонентов, запущенные на площадках ушедших с российского рынка иностранных инвесторов.

Соответствующие изменения в постановление правительства РФ от 30 июня 2022 года №1176 (регламентирует предоставление субсидий российским производителям узлов и агрегатов для колесных транспортных средств и специализированной техники) подготовлены и опубликованы Минпромторгом РФ на regulationgov.ru.

В соответствии с проектом постановления правительства, механизм субсидирования будет доступен тем производителям автомобилей и специализированной техники, которые локализуют производство компонентов на своих площадках. Сейчас субсидии предоставляются непосредственно производителям автокомпонентов.

Проектом постановления, как сообщили в Минпромторге, также предлагается финансировать из федерального бюджета субсидии на компенсацию части затрат, направленных на реорганизацию производства на площадках ушедших брендов.

"Такое решение обеспечит необходимый финансовый рычаг для запуска новых проектов и сделает перенос производственных площадок на территорию Российской Федерации экономически более привлекательным по сравнению с прямым импортом автомобилей", - считают в министерстве.

Согласно 1176-му постановлению, предприятия, реализующие проекты по локализации и импортозамещению узлов и агрегатов для автомобилей и специализированной техники, могут рассчитывать на предоставление через ФРП льготных займов по ставке 1% годовых на срок до 15 лет. В случае успешной реализации проекта эти средства могут быть списаны либо погашены за счет получения инвестором целевой субсидии из федерального бюджета.

Целевая субсидия предоставляется при условии, что средства займа были направлены на финансирование части затрат на закупку оборудования и лицензий, повышение уровня локализации продукции и освоение производства критически важных для отрасли компонентов (в соответствии с утвержденной стратегией развития автомобильной промышленности РФ до 2035 года), напомнили в пресс-службе Минпромторга.