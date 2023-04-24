Philips в I квартале увеличила чистый убыток в 4,4 раза

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Нидерландская Royal Philips NV, выпускающая потребительские товары и медицинское оборудование, в первом квартале увеличила чистый убыток в 4,4 раза из-за создания резерва для возможных выплат по искам после отзыва ингаляторов Respironics в США.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистый убыток в январе-марте составил 665 млн евро по сравнению со 151 млн евро за аналогичный период предыдущего года.

Операционный убыток вырос до 583 млн евро со 181 млн евро.

Объем средств, зарезервированных на выплаты по возможным искам, составил 575 млн евро.

Между тем скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITA) поднялась до 359 млн евро против 243 млн евро годом ранее. Рентабельность по этому показателю составила 11,3%.

Выручка увеличилась до 4,2 млрд евро с 3,92 млрд евро годом ранее. Сопоставимые продажи повысились на 6%.

Котировки акций Philips взлетели на 12,9% в ходе торгов в понедельник. Капитализация компании за последние три месяца выросла на 23,6% (до 15,3 млрд евро).