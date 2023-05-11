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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

Чистая прибыль Nissan взлетела в 7,5 раза в IV финансовом квартале

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Nissan Motor резко увеличил чистую прибыль в четвертом квартале минувшего финансового года, причем показатель более чем в два раза превысил ожидания рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте составила 106,9 млрд иен ($795,6 млн) против 14,2 млрд иен за аналогичный период годом ранее. Опрошенные Visible Alpha аналитики прогнозировали, что показатель составит 46,75 млрд иен.

Квартальная выручка повысилась на 36% до 3,097 трлн иен.

По итогам финансового года в целом компания увеличила выручку до 10,6 трлн иен с 8,4 трлн иен годом ранее и повысила чистую прибыль на 6,4%, до 221,9 млрд иен. Мировые продажи автомобилей составили 3,305 млн единиц.

В текущем фингоду, стартовавшем 1 апреля, Nissan предполагает увеличить глобальные продажи автомобилей на 21% до 4 млн единиц. Годовая выручка, как ожидается, вырастет на 17% до 12,4 трлн иен, чистая прибыль – на 42%, до 315 млрд иен.

Акции Nissan в четверг снизились в цене на 0,3%, отчетность была опубликована после закрытия биржи в Токио. С начала года капитализация компании выросла на 21% – до 2 трлн иен.

Nissan
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