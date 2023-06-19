British American Tobacco поменяет структуру и состав правления под стратегию нового CEO

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Табачный концерн British American Tobacco PLC анонсировал масштабные изменения в правлении для поддержки курса нового главы компании Тадеу Марокко.

В частности, компания учреждает новые должности главного операционного директора (Chief Operating Officer) и главного директора по стратегии и росту (Chief Strategy & Growth Officer). Ими станут Йохан Вандермелен 1 июля и Кингсли Уитон 1 сентября соответственно. Оба будут подчиняться непосредственно CEO, говорится в сообщении компании.

Кроме того, в состав правления войдут Дэвид Уотерфилд в качестве президента и главного исполнительного директора дочерней Reynolds American, Пол Маккрори в качестве директора по корпоративным и регуляторным связям (Director, Corporate & Regulatory Affairs) и Джеймс Баррет в качестве директора по развитию бизнеса (Director, Business Development). Последние две позиции также ранее не существовали.

Гай Мелдрум, Пол Лагевег и Ким Хэ Ин покинут правление. Мелдрум также сложит с себя полномочия президента и главы Reynolds American, а Ким Хэ Ин займет новый пост директора по стратегически важному персоналу (Strategic Talent Director).

Кроме того, создается должность маркетингового директора по горючей продукции и новым категориям (Marketing Director, Combustibles & New Categories), которую займет Лучано Комин.

Входившие в структуру правления позиции главного директора по трансформации (Chief Transformation Officer), главного директора по росту (Chief Growth Officer), директора по новым категориям (Director, New Categories) и директора по горючей продукции (Director, Combustibles) упраздняются.

Также идет поиск финансового директора и директора по персоналу, культуре и инклюзивности.

Марокко был назначен главой BAT в середине мая. Его приоритеты включают повышение операционной эффективности, а также укрепление потенциала в области стратегического развития и трансформации.