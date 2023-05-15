Новым главой British American Tobacco назначен финдиректор Тадеу Марокко
Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор British American Tobacco Джек Боулз покинул свой пост, новым CEO компании назначен Тадеу Марокко, сообщил табачный концерн.
Марокко работает в BAT с 1992 года, с 2019 года занимает должность главного финансового директора.
Компания начала поиски нового финансового директора. Временно исполняющим обязанности финдиректора станет глава ИТ-подразделения Джавед Икбал.
Капитализация BAT с начала года снизилась на 17,5%, до 60,4 млрд фунтов стерлингов ($75,3 млрд).