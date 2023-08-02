"Норникель" пока не планирует повторить опыт "Магнита" с выкупом ADR у нерезидентов

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - "Норильский никель" пока не рассматривает выкуп своих акций и ADR у нерезидентов, сообщили представители компании во время конференц-звонка для аналитиков по итогам отчетности по МСФО за I полугодие.

Представитель топ-менеджмента сообщил об отсутствии у компании таких планов. Такая инициатива должна исходить от акционеров компании, и на данный момент она отсутствует, передали "Интерфаксу" его ответ два участника встречи. Еще один участник встречи подтвердил обсуждение этого вопроса.

"Магнит" первым среди российских публичных компаний согласовал с властями и провел выкуп у "запертых" нерезидентов акций с дисконтом к рынку. Несмотря на размеры дисконта - 50% (такой же власти предписывают применять в нерыночных сделках по выходу недружественных иностранцев из российских активов), оферта пользовалась большим успехом, и компания существенно увеличила ее лимит, в итоге приняв заявки на выкуп 21,5% своих акций при первоначальном плане в пределах 10%.

ADR-программа "Норникеля" закончила действовать 28 апреля 2023 года, в связи с истечением срока разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций на обращение акций за пределами России. С этой даты учтенные у депозитария программы ADR (BNY Mellon) акции компании не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не выплачиваются дивиденды.

По данным на начало 2023 года, доля ADR в уставном капитале "Норникеля" составляла 6,7%, сообщает сайт компании. Ранее на ADR приходилось 20% уставного капитала.