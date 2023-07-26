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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

Росстат отметил спад производства СПГ в июне на 8,7% из-за ремонтов на заводах

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Производство сжиженного природного газа в России в июне 2023 года снизилось на 8,7% по отношению к тому же месяцу 2022 года, сообщил Росстат.

"Сжиженного природного газа произведено 2,3 млн т, что на 8,7% меньше, чем в июне 2022 года и на 20,9% меньше, чем в мае 2023 года. За I полугодие 2023 года производство СПГ уменьшилось по сравнению с январем-июнем 2022 года на 4,5% и составило 16 млн т", - говорится в сводке ведомства.

В России крупнотоннажный СПГ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).

В июне одна из линий завода "Ямал СПГ" останавливалась на плановый ремонт, в августе на профилактику уйдет еще одна. Кроме того, этим летом проводит плановый останов завод "Сахалина 2".

Данные о производстве СПГ за последние три года, в млн тонн:

месяц\год 2023 2022 2021 2020
1 2,6 3 2,8 2,8
2 2,5 2,7 2,6 2,7
3 2,9 3 2,4 2,8
4 2,8 2,8 2,6 2,6
5 2,9 2,8 2,7 2,5
6 2,3 2,5 2,5 2,0
7 2,3 1,9 2,2
8 2,4 1,5 2,4
9 2,5 2,5 2,5
10 2,8 2,8 2,4
11 2,8 2,8 2,7
12 2,8 3 2,9
ВСЕГО 16,0 32,5 30,1 30,5

НОВАТЭК Росстат Ямал СПГ Сахалинская энергия
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