Росстат отметил спад производства СПГ в июне на 8,7% из-за ремонтов на заводах

"Сжиженного природного газа произведено 2,3 млн т, что на 8,7% меньше, чем в июне 2022 года и на 20,9% меньше, чем в мае 2023 года. За I полугодие 2023 года производство СПГ уменьшилось по сравнению с январем-июнем 2022 года на 4,5% и составило 16 млн т", - говорится в сводке ведомства.

В России крупнотоннажный СПГ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).

В июне одна из линий завода "Ямал СПГ" останавливалась на плановый ремонт, в августе на профилактику уйдет еще одна. Кроме того, этим летом проводит плановый останов завод "Сахалина 2".

Данные о производстве СПГ за последние три года, в млн тонн: