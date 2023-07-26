Росстат отметил спад производства СПГ в июне на 8,7% из-за ремонтов на заводах
Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Производство сжиженного природного газа в России в июне 2023 года снизилось на 8,7% по отношению к тому же месяцу 2022 года, сообщил Росстат.
"Сжиженного природного газа произведено 2,3 млн т, что на 8,7% меньше, чем в июне 2022 года и на 20,9% меньше, чем в мае 2023 года. За I полугодие 2023 года производство СПГ уменьшилось по сравнению с январем-июнем 2022 года на 4,5% и составило 16 млн т", - говорится в сводке ведомства.
В России крупнотоннажный СПГ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).
В июне одна из линий завода "Ямал СПГ" останавливалась на плановый ремонт, в августе на профилактику уйдет еще одна. Кроме того, этим летом проводит плановый останов завод "Сахалина 2".
Данные о производстве СПГ за последние три года, в млн тонн:
|месяц\год
|2023
|2022
|2021
|2020
|1
|2,6
|3
|2,8
|2,8
|2
|2,5
|2,7
|2,6
|2,7
|3
|2,9
|3
|2,4
|2,8
|4
|2,8
|2,8
|2,6
|2,6
|5
|2,9
|2,8
|2,7
|2,5
|6
|2,3
|2,5
|2,5
|2,0
|7
|2,3
|1,9
|2,2
|8
|2,4
|1,5
|2,4
|9
|2,5
|2,5
|2,5
|10
|2,8
|2,8
|2,4
|11
|2,8
|2,8
|2,7
|12
|2,8
|3
|2,9
|ВСЕГО
|16,0
|32,5
|30,1
|30,5