Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:05

Росстат сообщил о росте добычи газа в РФ в мае к аналогичному по погоде сентябрю 2022 года

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Производство газа в России в мае 2023 года продолжило сезонное снижение относительно зимних месяцев. При этом оно заметно превысило показатель аналогичного по погодным условиям осеннего месяца - сентября 2022 года.

По данным Росстата, добыча газа в мае 2023 года составила 48,5 млрд куб. м, что заметно выше результата за сентябрь 2022-го (46,8 млрд куб. м).

Используемая в отрасли цифра складывается из публикуемых ведомством данных о добыче горючего природного газа (газа естественного) (39,6 млрд куб. м) и газа нефтяного попутного (газ горючий природный нефтяных месторождений) (8,9 млрд куб. м).

При этом в структуре добычи газа по стране продолжает наблюдаться рост доли попутного нефтяного газа. За 5 месяцев 2023 года добыча ПНГ составила 44,1 млрд куб. м и 8,9 млрд куб. м за май, тогда как год назад показатели были 43,5 млрд куб. м и 8,3 млрд куб. м соответственно.

Поддержку добыче и потреблению газа должна была оказать межтопливная конкуренция. Тепловые электростанции в мае 2023 года увеличили выработку на 8% по отношению к тому же месяцу 2022 года на фоне сокращения генерации атомных (на 10%) и гидроэлектростанций (на 8%).

В мае 2022 года общая добыча газа в России была 56,64 млрд куб. м.

Производство СПГ

Производство сжиженного природного газа в России в мае 2023 года выросло на 4,1% по отношению к тому же месяцу 2022 года, сообщил Росстат.

В мае 2023 года производство СПГ в России было максимальным за историю для этого месяца.

"Сжиженного природного газа (СПГ) произведено 2,9 млн т, что на 4,1% больше, чем в мае 2022 года, и на 4,2% больше, чем в апреле 2023 года. За первые пять месяцев 2023 года производство СПГ уменьшилось по сравнению с январем-маем 2022 года на 3,8% и составило 13,7 млн т", - говорится в сводке ведомства.

Росстат округляет публикуемые данные до одного знака после запятой.

В России крупнотоннажный СПГ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рост цен производителей на бензин в России в мае ускорился до 18,7% с 9,7% в апреле

Рост цен производителей на бензин в России в мае ускорился до 18,7% с 9,7% в апреле

Выпуск легковых авто в РФ в мае взлетел год к году в 11 раз на рекордно низкой базе

Безработица в РФ в мае достигла исторического минимума в 3,2% после 3,3% в апреле

Безработица в РФ в мае достигла исторического минимума в 3,2% после 3,3% в апреле

Акционеры "Русала" большинством голосов поддержали невыплату дивидендов

МТС сообщил о проблемах со связью в регионах Поволжья

МТС сообщил о проблемах со связью в регионах Поволжья

Законопроект о налоге на сверхприбыль принят в I чтении

Из топ-50 плательщиков windfall tax 20% налога придется на добычу ТПИ и 19% - на минудобрения

Из топ-50 плательщиков windfall tax 20% налога придется на добычу ТПИ и 19% - на минудобрения

Песков заявил, что никаких решений о многократном изъятии windfall tax не принималось

Песков заявил, что никаких решений о многократном изъятии windfall tax не принималось

Более половины сотрудников Credit Suisse будут уволены после слияния с UBS

Цена газа в Европе восстановилась почти до $400/тыс. кубометров

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });