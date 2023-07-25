ЦБ отметил ускорение роста кредитования компаний до 1,3% и населения - до 2,1%

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU -Темпы роста корпоративного кредитования в июне 2023 года ускорились до 1,3% с 0,8% месяцем ранее, розничные ссуды также показали опережающую динамику - 2,1% против 2%, говорится в обзоре Банка России о динамике развития банковского сектора.

Как отмечает ЦБ, в июне корпоративные кредиты в рублях выросли на 960 млрд рублей, или на 1,8%. В основном кредиты выдавались компаниям горно-металлургической, химической, транспортной, телекоммуникационной и финансовой отраслей, а также занимающимся коммерческой недвижимостью и строительством жилья.

Портфель кредитов, выданных в рамках проектного финансирования строительства жилья, вырос примерно на 120 млрд рублей, что несколько ниже прироста в мае. Дополнительным фактором роста рублевого кредитования стали продолжающиеся конвертации кредитов из валют недружественных стран в рубли (оценочно на сумму $1 млрд), что привело к умеренному сокращению валютного портфеля (-157 млрд рублей в рублевом эквиваленте, - $1,9 млрд, -1,5%).

Потребительское кредитование за месяц выросло на 1,6% против 1,7% в мае в условиях сохранения высокой потребительской активности. Однако ЦБ ожидает, что ужесточение макропруденциальных лимитов с 1 июля несколько охладит рынок, а также будет способствовать достижению более сбалансированной структуры кредитования и снижению закредитованности населения.

Данные по доле проблемных кредитов за июнь появятся после выхода материала ЦБ.

"Мы не ожидаем заметного ухудшения показателей, так как по балансу видно, что просроченная задолженность по розничному кредитованию в июне выросла незначительно (+0,1%, или +1,7 млрд рублей), а по корпоративному - даже снизилась (-1,2%, -37 млрд рублей)", - говорится в обзоре ЦБ.

В мае в условиях активного роста портфелей доля проблемных кредитов немного снизилась: в корпоративном портфеле - до 6,2 с 6,3%, в необеспеченном потребительском - до 8,6 с 8,7%, а в ипотечном осталась на уровне 0,6%. Объем реструктуризаций в мае снизился почти в два раза по сравнению с апрелем, до 233 млрд рублей с 410 млрд рублей. В среднесрочной перспективе риски по таким кредитам умеренные: около половины реструктуризаций пришлось на крупных застройщиков жилья, в основном из-за повышения класса строительных объектов, а также на нефтегазовые и топливно-энергетические компании.

На начало июня проблемные корпоративные кредиты были покрыты индивидуальными резервами на 76%, общими - на 115% (75 и 114% на начало мая), а розничные - на 91 и 130% соответственно (91 и 128% на начало мая).