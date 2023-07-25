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Банк России отметил ускорение роста ипотечного портфеля в июне до 2,5%

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Российские банки, по предварительным данным, в июне 2023 года ускорили рост ипотечного портфеля до 2,5% (с 2,2% в мае), что стало максимальным приростом с декабря 2022 года (3,3%), говорится в обзоре Банка России о динамике развития банковского сектора.

Выдачи рыночной ипотеки выросли на 11% - до 307 млрд рублей (с 277 млрд рублей в мае). Выдачи ипотеки с господдержкой увеличились на 6% - до 321 млрд рублей (с 307 млрд рублей в мае) за счет роста выдач как "Семейной ипотеки" на 5,6%, примерно до 150 млрд рублей (142 млрд рублей в мае), так и "Льготной ипотеки" почти на 8% - до 136 млрд рублей (126 млрд рублей в мае).

Перераспределение спроса на вторичный рынок связано с опережающим ростом цен на первичном, что вместе с возможностью купить квартиру с готовым ремонтом и мебелью может делать "вторичку" привлекательнее, отмечает ЦБ.

Кроме того, на первичный рынок возможно влияние ужесточения с 1 июня подходов в макропруденциальном регулировании. В частности, появилось требование о первоначальном взносе не менее 20% (30% с января 2024) для неприменения макронадбавок по льготным кредитам с господдержкой, говорится в обзоре.

Доля проблемных кредитов остается на исторически низком уровне - 0,6%.

Банк России
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