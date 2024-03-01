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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Банк России предложил значительно повысить штрафы за мисселинг

Набиуллина считает, что штраф должен достигать 0,1-1% капитала банка

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Банк России готовит предложения о повышении штрафов за неприемлемые практики в отношении потребителей финансовых услуг, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече с представителями банков.

"Нынешние пределы штрафных санкций - до 0,1% минимального размера уставного капитала - это практически ни о чем. Это нематериально для банка, и не перекрывает никак выгоду от неправомерных действий", - сказала она.

"Чтобы штрафы действительно работали, они должны быть кратно выше, на уровне, который сопоставим с нарушениями в сфере ПОД/ФТ: до 0,1% капитала банка, а если наше предписание об устранении нарушения не исполнялось, то и до 1% капитала", - подчеркнула Набиуллина.

ЦБ рассчитывает, что добросовестные участники рынка поддержат эту инициативу.

"Мисселинг - это принципиально недопустимое явление, и он должен исчезнуть, а не просто снизиться", - отметила глава ЦБ.

Банк России Эльвира Набиуллина ЦБ РФ
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