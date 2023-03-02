Набиуллина назвала неприемлемыми некоторые новые практики мисселинга

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Банк России отмечает появление новых практик мисселинга и навязывания услуг и считает их недопустимыми, сказала на ежегодной встрече с банкирами председатель Эльвира Набиуллина.

"В кризис - и я очень вам за это признательна - банки помогают клиентам, ведут себя очень ответственно. Это проявилось и в прошлом году. И судя по тому, что мы видим сейчас, острая фаза миновала кризиса - и появились новые неприемлемые практики, - отметила она. - Мы не хотели бы бегать по рынку с дубинкой (которая у нас есть, конечно), поэтому - еще раз повторю - надеемся на благоразумие банкиров".

Для примера Набиуллина привела случай, когда пенсионерке с доходом 20 тысяч рублей в месяц вместо вклада продали паи паевого инвестиционного фонда. Другой пенсионерке, которая в возрасте более 80 лет, тоже пришла открыть вклад, оформили договор накопительного страхования жизни с регулярными взносами по 100 тысяч рублей в течение 5 лет. Она пыталась отказаться, но ее убедили, что без этой услуги она вклад открыть не может.

Еще один пенсионер заключил договор инвестиционного страхования жизни, где предусматривалась ежегодная оплата страховой премии равными платежами. Но когда он пришел с очередными взносами по этому договору, ему вместо этого оформили четыре новых идентичных договора страхования, которые ему совершенно не были нужны, рассказала глава ЦБ.

По ее словам, кроме мисселинга, появилась практика оформления услуг даже если клиент на них не соглашался. Например, человеку предложили заключить два договора страхования - один в обеспечение кредита (с небольшой страховой премией), второй - как дополнительный и добровольный, но дороже в 10 раз. Человек в заявлении проставил отметку о согласии только на ту страховку, которая обеспечивала риски по кредиту. Но банк все равно включил в кредитный договор обе страховки с формулировкой "заявитель поручает перечислить денежные средства в счет оплаты услуги по добровольному страхованию". Человек, доверяя банку и не ожидая подвоха, договор подписал и, таким образом, за кредитные средства оплатил обе страховки.

Глава ЦБ также отметила, что в целом, как тренд, количество выявленных случаев мисселинга и жалоб на недобросовестные практики снижается, но при этом конкретные крупные банки совершают очень много нарушений.

Как сообщалось, число обращений потребителей финансовых услуг в Банк России в 2022 году увеличилось на 18% до 368 тысяч. Число жалоб на мисселинг выросли на 40% (до 5,8 тысячи). Эту статистику ЦБ связывает с некорректной продажей паев ПИФ, продуктов и услуг доверительных управляющих, а также полисов накопительного страхования жизни, которые были оформлены в предыдущие годы.