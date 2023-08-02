Brent подешевела до $83,6 за баррель

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к резкому снижению вечером в среду, несмотря на сокращение запасов в Соединенных Штатах.

К 17:46 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,3 (1,53%) - до $83,61 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже на $1,37 (1,68%) - до $80 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 17,05 млн баррелей - до 439,77 млн, сообщило Минэнерго страны. Товарные запасы бензина выросли на 1,48 млн баррелей и составили 219,08 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 796 тысяч баррелей, до 117,15 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,05 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,55 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 100 тысяч баррелей.

Давление на рынок может оказывать укрепление американского доллара. Индекс DXY, отражающий его стоимость относительно шести других основных мировых валют, повышается на 0,4% в ходе торгов в среду, что снижает привлекательность нефти для держателей других валют.