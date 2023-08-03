ВСС сообщил о планах северокорейского перестраховщика Future Re Company прийти в Россию

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Перестраховочная компания из КНДР Future Re Company планирует выйти на российский рынок, сообщил Всероссийский союз страховщиков (ВСС) после встречи представителя компании Син Чун Чхоль с российскими страховщиками.

"Компания планирует расширение своего бизнеса и выход на российский страховой рынок. В связи с чем хотела бы установить деловые контакты с российскими страховыми компаниями - членами ВСС, - отмечается в пресс-релизе ВСС. - Готова предложить членам ВСС свои перестраховочные емкости в части страхования имущества от ЧС, морского страхования, страхования строительно-монтажных рисков".

На встрече Син Чун Чхоль рассказал о страховом рынке своей страны, а также представил презентацию о своей компании.

После ухода с российского рынка традиционных перестраховщиков из Европы, Англии и США весной 2022 года и последовавшего законодательного запрета для страховщиков на прежний порядок расчетов с партнерами из недружественных стран сообщество решает задачу поиска новых доступных рынков, партнеров по перестрахованию и по увеличению перестраховочных емкостей.

Основным перестраховщиком в России остается "дочка" Банка России - Российская национальная перестраховочная компания (РНПК).