Корпоративных страхователей ожидает рост цен и ужесточение условий договоров в 2023 году. Обзор

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Прошел почти год с тех пор, как международные партнеры российских страховщиков из недружественных стран в сфере перестрахования прекратили с ними сотрудничество, а "дочка" ЦБ - "Российская национальная перестраховочная компания" (РНПК) - взяла на себя защиту рисков вместо них. Тогда в условиях цейтнота и при поддержке регулятора РНПК следовала условиям ранее заключенных договоров перестрахования с прежними партнерами. При пролонгации на 2023 год РНПК известила участников рынка о существенных изменениях в политике оценки рисков и их стоимости, страховщики вынуждены симметрично менять и свою внутреннюю политику. В ходе опроса они сообщили "Интерфаксу", что подходы РНПК скорректированы в сторону ужесточения по основным линиям бизнеса, связанным с защитой корпоративных интересов - в страховании имущества, ответственности и грузов. Значительные изменения коснутся оценки огневых рисков. Уроки последних крупных пожаров и убытков от них учтены всеми.

После исхода партнеров

Тенденцией входящего перестрахования в прошлом году было фактическое прекращение сотрудничества с компаниями международного рынка дальнего зарубежья, как из недружественных, так и из дружественных стран, считает директор департамента перестрахования "Ингосстраха" Игорь Алексеев. "Это произошло из-за ухода международных рейтинговых агентств из России и, как следствие, потери международных рейтингов российскими страховщиками, необходимых для подписания рисков из-за рубежа. Также появились проблемы с расчетами в связи с ужесточением комплаенса цедентов и банков при проведении платежей российским контрагентам, попадание ряда крупных страховщиков РФ под блокирующие санкции делали невозможным продолжение сотрудничества с ними, - сказал он. - В то же время наблюдается рост входящего перестрахования на отечественном рынке (без учета очевидного роста сборов у РНПК) за счет поиска дополнительных альтернативных ёмкостей".

В 2023 году будет происходить адаптация к новым "правилам игры", определенных регулятором в новых экономических и политических условиях, идет актуализация андеррайтинговых подходов к оценкам рисков (предстраховая оценка рисков - ИФ).

"Важную роль будут играть межправительственные и межведомственные контакты с финансовыми властями дружественных стран, которые должны помочь восстановить присутствие российского капитала на рынках дружественных стран, опираясь на рейтинги по национальной шкале финансовой устойчивости", - полагает Алексеев.

В связи с отказом от продолжения деятельности в РФ международных перестраховщиков весной прошлого года и последовавшим за этим зеркальным законодательным запретом на сотрудничество российских СК с контрагентами из недружественных стран ЦБ принял решение о докапитализации РНПК, поскольку на национального перестраховщика переносился основной груз перестраховочной защиты.

ЦБ увеличил объявленный капитал дочерней перестраховочной компании РНПК с 71 до 300 млрд рублей, гарантии ЦБ "дочке" были обеспечены в пределах 750 млрд рублей. Кроме того, законодатели в 5 раз - с 10% до 50% увеличили размер обязательной цессии в пользу РНПК (обязательной к передаче РНПК доли в несанкционных договорах перестрахования - ИФ).

"Увеличение объявленного капитала АО РНПК расширит возможности российских страховых компаний по перестрахованию рисков внутри страны позволит создать дополнительные перестраховочные емкости и вести работу с новыми санкционными рисками", - комментировал ЦБ решение о докапитализации в своем сообщении. Одним из главных направлений деятельности РНПК регулятор назвал "обеспечение страховой защиты предприятий, попавших под международные санкции".

В III квартале прошлого года главы правительств стран ЕАЭС подписали соглашение о создании Евразийской перестраховочной компании (ЕПК). Ее главными учредителями должны стать Россия и Белоруссия с долями в 45% и 30% уставного капитала соответственно. Основной целью ЕПК после создания компании будет "страхование экспортных поставок и рисков, которые не могут быть перестрахованы в развитых странах", обращает внимание ЦБ в обзоре, посвященном деятельности страховщиков в III квартале 2022 года.

Вместе с тем ЕПК изначально задумана как межгосударственный институт, эта структура будет жить по своим правилам и своему уставу, она не станет регулироваться ЦБ наравне с другими коммерческими страховщиками или РНПК, сфера деятельности ЕПК останется обособленной.

В поисках дополнительных альтернатив РНПК и дополнительных емкостей ЦБ в прошлом году вынес на обсуждение страховщиков предложение о создании их силами иной перестраховочной компании. Однако эта идея по разным причинам не нашла поддержки в сообществе. Большинство компаний склонялись к тому, что поддержки РНПК им достаточно.

Рост перестраховочных премий в РФ

Согласно данным статистики Банка России за 9 месяцев 2022 года, премии по договорам, принятым в перестрахование, выросли в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составили 114,9 млрд рублей. Наибольшая доля пришлась на премии по договорам перестрахования имущества юрлиц - 45,6% (или 52,4 млрд рублей). Объем таких премий вырос в 1,8 раза. Существенная доля пришлась на ОСАГО - 16,5% (или 18,9 млрд рублей, рост в 365 раз). Взрывной рост премий, принятых в перестрахование по ОСАГО, был связан с запуском в апреле прошлого года Российским союзом автостраховщиков (РСА) перестраховочного пула как инструмента выравнивания убыточности в сегменте (в пуле участвуют все страховщики с лицензией ОСАГО).

По данным ЦБ, на долю премий по договорам, принятым в перестрахование на территории РФ по итогам 9 месяцев 2022 года, пришлось 94,7% (или 108,8 млрд рублей, рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в 3,4 раза). Годом ранее на долю этого показателя приходилось 60,7%.

На долю премий по договорам, принятым за период в перестрахование из-за пределов РФ, пришлось 5,3% (или 6,1 млрд рублей, сокращение на 70,3%). Годом ранее на долю этого показателя приходилось 39,3%.

Выплаты по входящему перестрахованию за 9 месяцев прошлого года сократились в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, составив 9,5 млрд рублей.

При этом на долю выплат по договорам, принятым в перестрахование на территории РФ, пришлось 72% (или 6,8 млрд рублей). На долю выплат по договорам, принятым в перестрахование из-за пределов территории РФ - 28% (или 2,7 млрд рублей).

Динамика всех показателей за период во многом определялась невозможностью разместить риски за рубежом в прежнем объеме в связи с санкциями.

РНПК уже в прошлом году оказалась лидером облигаторных программ перестрахования на российском рынке и занимает монопольное положение в сегменте. Готовясь к проведению кампании перезаключения облигаторных договоров перестрахования на 2023 год, РНПК сообщила участникам рынка о готовящейся корректировке политики в области андеррайтинга. Об этом в ходе опроса агентству сообщили все страховые компании, ряд игроков уже завершил продление договоров с РНПК на новый период. РНПК воздержалась от комментариев относительно характера предложенных ею изменений и о причинах, их вызвавших.

Меньше покрытие и выше цена

Как отмечает руководитель департамента перестрахования СК "МАКС" Алексей Шелюбский, переговоры о пролонгации действующих договоров перестрахования его компанией были проведены еще в 2022 году. "Нам удалось продлить свои облигаторные договоры на 2023 год, лидером программ стала компания АО "РНПК", остальные участники - компании из РФ и СНГ, - сказал он. - По облигаторным договорам, в которых не произошло каких-либо серьезных изменений по покрытию, условиям, истории прохождения договора, ценовая политика со стороны РНПК существенно не поменялась".

Зато ряд изменений произошел в андеррайтинговой политике ключевого перестраховщика. В частности, по словам Шелюбского, лидером перестрахования "были выпущены рекомендации и условия по приёму на страхование ряда рисков, а также оговорки и исключения из покрытия, в зависимости от видов страхования. В первую очередь изменения затрагивали условия страхового покрытия торговых центров, складов, территории покрытия, "косвенных" секций программ, позволяющих использовать ёмкость программы для рисков во входящее перестрахование". Новые условия, заявляемые РНПК по принимаемым рискам, "ведут к изменению покрытия и по договорам страхования в том числе и ценовым", добавил он.

Иная судьба может ждать только риски, "которые СК будут оставлять на собственном удержании, либо окажутся размещены в перестрахование с использованием других страховых и перестраховочных ёмкостей", полагает представитель СК "МАКС".

Одновременно Шелюбский отметил, что его компания "не сталкивались с категорическим отказом со стороны перестраховщика принимать тот или иной риск". "В случае нежелания РНПК брать какой-либо объект в перестрахование сверх обязательной цессии такие договоры размещаются среди страховых компаний РФ. На данный момент мы каких-либо проблем не испытываем, у нас хороший контакт с перестраховщиком, но календарный год только начался, и полноценно оценивать влияние внедренных изменений и условий предстоит в конце года", - добавил представитель СК "МАКС".

Договоры перестрахования на новый период продлены и компанией "АльфаСтрахование", сообщила агентству заместитель директора по корпоративному страхованию по имущественному андеррайтингу "АльфаСтрахование" Татьяна Лаврова. По ее словам, "сейчас досогласовываются отдельные условия, но облигаторное покрытие на 2023 год перестраховщиком предоставлено. "АльфаСтрахование" старается сохранять покрытие для своих клиентов, в том числе принимая риски на собственное удержание. Но в некоторых случаях мы вынуждены инкорпорировать в договоры страхования дополнительные исключения, даже с которыми сами не согласны, так как иначе не можем передать риск в перестрахование. Например, это касается исключения ошибок персонала из объема покрытия по огневым рискам для некоторых сегментов". В целом требования РНПК направлены на "повышение контроля над страховым рынком со стороны государственного перестраховщика", считает Лаврова.

Компания ВСК продлила несколько облигаторных программ с 1 января 2023 года, остальные продления пройдут в июле 2023 года. "По произошедшим продлениям нам удалось зафиксировать с РНПК приемлемые объём покрытия и цену программ. Ожидаем увеличения ставок по тем сегментам, где у РНПК произошли крупные убытки в 2022 году. Это касается страхования товарно-материальных ценностей и коммерческой торговой недвижимости", сообщили в компании.

РНПК как единственный перестраховщик участвует во всех крупных убытках. Выработка дополнительных требований и рекомендаций РНПК проводится "ради снижения вероятности повторения таких убытков", на основе анализа накопленной информации. В первую очередь, РНПК пересматривает подходы к тем линиям бизнеса, по которым происходили крупные убытки, прокомментировал нововведения РНПК директор департамента андеррайтинга и перестрахования компании "Абсолют Страхование" Евгений Ильченко. Он отметил, что "в имущественных видах страхования это в первую очередь складские риски, торговые центры".

"Речь не ведется напрямую про тарифы, скорее - о выполнении такими объектами установленных требований и правил безопасности, в первую очередь пожарных. Объекты, не удовлетворяющие минимальному установленному уровню требований, не смогут быть перестрахованы в РНПК. Перестраховщиком планируется введение дополнительных требований по предстраховой оценке объектов, уточняются формулировки договоров с тем, чтобы участники страхового рынка не несли ответственность за события, причиной которых стали грубые нарушения или бездействие со стороны страхователя", - пояснил он.

"К сожалению, некоторые страхователи ранее воспринимали полис как инструмент, благодаря которому можно сэкономить расходы, не уделяя должного внимания наличию и работоспособности электронных средств защиты, безопасному хранению и утилизации отходов, своевременному обслуживанию и ремонту электрики, контролю за персоналом по выполнению требований безопасности и другим мерам безопасности. Если страхователь не заинтересован в сохранении своего имущества и не прилагает необходимых усилий к его защите, такие риски не должны покрываться страхованием", - заявил Ильченко.

Многие требования, которые РНПК внедряет с 2023 года, в этой компании были введены еще несколько лет назад, подходы совпадают, серьезных изменений в предварительной оценке рисков 2023 году она не планирует.

"У РНПК достаточные емкости применительно к нашему портфелю. Основная задача - найти с РНПК взаимный интерес в страховании и перестраховании отдельно взятых рисков, - продолжил Ильченко. Обсуждение договора с РНПК на новый период начинается примерно за три месяца до даты продления облигаторного договора, она наступит 1 апреля 2023 года для СК "Абсолют Страхование".

"Учитывая, что РНПК является лидером, а в ряде случаев единственным перестраховщиком всего российского рынка, установление единых требований призвано унифицировать подход страховщиков и в обозримом будущем повысить качество риска по страхуемым объектам", - убежден Ильченко.

Вместе с тем в "Ингосстрахе" сообщили, что при формировании собственных подходов к перестрахованию компания учитывает результаты анализа собственного портфеля договоров и актуальные для международного рынка перестрахования тренды.

Предупреждение огневых рисков

Ужесточение требований РНПК к соблюдению страхователями мер пожарной безопасности как условия заключения договоров прямого страхования отмечало большинство участников опроса. Корпоративным клиентам на будущее предстоит готовиться к отказам в страховании при формальном отношении страхователей к этой стороне дела. Теперь внимание к вопросам безопасности станет всеобщим.

Снижение аппетита к риску в имущественном страховании вполне оправдано рядом убытков, которые произошли в 2022 году и затронули перестраховочные емкости РНПК, разделяет мнение коллег по рынку директор по коммуникациям и маркетингу страхового брокера и консультанта по рискам Remind (бывший "Марш страховые брокеры") Армен Гюлумян.

С учетом новой редакции оговорок РНПК, страхователям нужно будет еще пристальнее относиться к возможным нарушениям, к определению первопричины убытка и усугубляющих риски факторов, считает он. "Понять, как может развиваться урегулирование убытка, помогает профессиональный сценарный анализ и стресс-тестирование. Мы ожидаем роста спроса на такие консультации со стороны крупных промышленных компаний, - сказал Гюлумян агентству. - Консолидированная позиция страховщиков по ужесточению подходов при оценке принимаемых на страхование и передаваемых в перестрахование огневых рисков напрямую коснется договоров защиты имущества юридических лиц, особенно страхователей торговых центров и складов".

Гюлумян добавил, что в 2023 году РНПК требует во все договоры, в том числе заключенные на условиях "от всех рисков" (попадающие в их облигатор), "включать оговорки, которые, помимо прочего, приведут к изменению условий покрытия военных рисков, рисков инфекционных заболеваний и хранения электронных данных. При этом ключевое влияние на рынок окажут введенные с этого года исключения в договорах перестрахования имущества и гражданской ответственности. Например, новые условия страхования объектов складского хозяйства, к которым относятся и любые производственные объекты, на которых есть застрахованные товарно-материальные ценности".

Основная причина ужесточения оценки рисков и андеррайтинга со стороны РНПК - сильный рост убыточности в портфеле имущественного перестрахования, как в промышленном, так и непромышленном секторе, делает вывод представитель брокера.

"Кроме прочего, РНПК исключает облигаторную ретроцессию рисков, принятых в перестрахование из-за рубежа, в которых нет российского интереса (то есть где страхуются риски, не относящиеся к субъектам российской экономики - прим. ИФ). Это нормальный подход для компании, обеспеченной государственной гарантией. Однако он же означает, что российским страховщикам, которые были привлекательны с точки зрения перестраховочного рынка, например, для стран СНГ, нужно искать альтернативы для таких рисков, либо отказываться от участия в них", - дополнил Гюлумян.

В связи с крупными убытками прошлого года и высокой кумуляцией рисков в РНПК происходит ужесточение условий для убыточных сегментов, продолжил тему директор департамента андеррайтинга по корпоративным видам СК "Согласие" Алексей Хуторянский.

"Перестрахование всех крупных рисков происходит при непосредственном участии РНПК. В целом перестраховщики и ранее активно влияли на ценообразование по прямым договорам страхования через цену перестрахования. Вместе с тем ранее была конкуренция между перестраховщиками, что позволяло обеспечить оптимальные условия. Сейчас конкуренция на рынке перестрахования минимальная, поэтому возможны перекосы", - не исключает он.

Представитель СК "Согласие" подтвердил, что основные ужесточения коснулись страхования складов и торговых центров в связи с аномально большим количеством крупных пожаров в 2022 году, а также рисков за пределами РФ и входящего перестрахования. Цель, которую преследует РНПК, - повышение качества рисков, принимаемых на страхование.

"Если ранее риск с недостатками мог достаточно долго ходить по рынку от одного страховщика к другому, то теперь, при наличии единых требований РНПК ко всем страховщикам, у таких клиентов только один выход - работать над качеством риска", - сказал Хуторянский.

Следствием всех изменений в оценке рисков стал рост ставок, дополнительные исключения из покрытия и требования РНПК к обеспечению безопасности объектов. Емкости РНПК для большинства рисков хватает. И все же, по мнению Хуторянского, "нужны альтернативные емкости внутри России или на дружественных рынках, чтобы повысить конкуренцию и снизить концентрацию рисков в РНПК. Попытки налаживания отношений с рынками дружественных стран были и будут продолжаться. Пока результаты весьма скромные. Это не быстрый процесс, для которого имеются некоторые препятствия, в том числе законодательные (например, требования к рейтингам)".

В СК "Совкомбанк Страхование" отмечают, что "политика РНПК уже существенно влияет на рынок коммерческого страхования, будет влиять и далее".

Наибольшим образом это ощутят крупные корпоративные клиенты, риски которых требуют факультативной защиты (авиация, космическая отрасль, танкеры, крупные помещения и другие подобные объекты). "Перспективы снижения тарифов для этого сегмента мы пока не видим, исходя из ограниченной доступной емкости и капитала для перестрахования, - отмечают в компании. - Тарифная политика по облигаторным программам менялась, однозначно можно сказать, что снижения тарифов не было. Факультативные размещения в перестрахование (договор обсуждается относительно каждого конкретного принимаемого на страхование риска - ИФ) всегда котируются отдельно, цена зависит от самого риска, объекта и других факторов".

Пока в большей степени изменения в работе РНПК касаются ужесточения андеррайтерских подходов и включения новых оговорок в части покрытия или исключений из покрытия по складам, торгово-развлекательным комплексам и грузам.

"В сегменте средних рисков (для которых достаточно облигаторных емкостей) влияние изменений окажется косвенным, - прогнозируют в "Совкомбанк Страховании". - По линии перестрахования "в целом тарифная политика остается на усмотрение страховщика и существенно зависит от планируемой маржи по данной линии бизнеса, убыточности портфеля, политики по аквизиции на привлечение бизнеса и других параметров".

В чем опасения

В ходе опроса никто не оспаривал того, что корректировки политики РНПК происходят обоснованно. Они повлекут изменения условий и цен не только при заключении договоров перестрахования, но и влияют на заключение прямых договоров страхования с клиентами. Цена перестрахования - это отражение убыточности по договорам.

"Все новые условия, заложенные в перестрахование, будут транслироваться от страховщиков к страхователям, риск таким образом просто перекладывается на страхователей. Это чревато недовольством клиентов, столкнувшихся с отказами от страхования или дороговизной защиты - не лучшие предпосылки для развития страхового рынка на будущее", - такое мнение высказал агентству источник на страховом рынке.

"Растут выплаты - надо поднимать тарифы, логика понятна. Но на коротком интервале нельзя определить ухудшение качества портфеля - это может быть кратковременная картина, стечение обстоятельств. Сейчас в действиях РНПК вызывает опасения только то, что компания - монополист, ей нет никакой альтернативы в сегменте перестрахования. Между тем в мире плохой период (hard market) сменяется хорошим (soft market), когда падают цены, растет собственное удержание СК, появляются новые компании. В условиях отсутствия альтернативы даже краткосрочная вспышка убыточности, приводящая к росту тарифов, не означает в нашем случае, что тарифы будут снижаться в следующие благополучные годы. В отсутствие конкуренции снижать цены нет стимула для того, кто их установил", - высказал опасения собеседник агентства.

По его словам, в течение года правила игры могут менять несколько раз, появляются оговорки, которые у кого-то уже действуют, а у кого-то нет, ведь договоры перестрахования разнесены по году. Логичнее было бы изменения консолидировать, систематизировать, за несколько месяцев объявить о переходе на новые правила игры, дать время на подготовку участникам рынка, чтобы у страховщиков и страхователей была возможность к ним адаптироваться. "Важно предварительно планируемые меры обсудить заранее с участниками рынка и выслушать их аргументы", - добавил источник агентства.

Если развитие событий покажет, что сомнения и опасения страховщиков обоснованы, не исключено, что страховщикам понадобится вернуться к обсуждению закрытой было темы создания альтернативного РНПК страховщика на российском рынке или к рассмотрению других вариантов формирования дополнительных перестраховочных емкостей на внутреннем рынке.

Итоги компаний

В компании МАКС оценивают результат работы по входящему перестрахованию в 2022 году как отличный. "Каждый год наши показатели по сборам входящей перестраховочной премии составляют 128-137% к результатам предыдущих периодов, плановые показатели как по сборам так и по техническому результату также выполняются и даже перевыполняются, в том числе, за счет качественного андеррайтинга входящих рисков. Мы принимаем на себя доли обязательств других страховщиков по различным видам страхования, через перестраховочные договоры, предоставляем свои ёмкости для этих рисков, тем самым расширяем круг перестраховочных партнёров и увеличиваем сборы премий", - привел данные Шелюбский.

Говоря об изменениях внутренней андеррайтинговой политики "АльфаСтрахования", Лаврова сообщила, что ее политика всегда была достаточно строгой: "По складским рискам, о которых сейчас много говорят, у нас всегда была жесткая андеррайтинговая политика, поэтому здесь нет особенных изменений. Но, например, при страховании производственных предприятий мы больше внимания стали уделять оценке импортозависимости и процессов по замене западного сырья, запчастей, электроники. Изменения есть в грузах, так как существенно изменились маршруты перевозок. Растут тарифы по страхованию животных от инфекционных заболеваний. Есть ряд других изменений, но это далеко не всегда связано с условиями РНПК".

ВСК в прошлом году, несмотря на довольно тревожные ожидания по объёмам бизнеса, удалось выполнить все показатели, согласованные акционерами на 2022 год, сообщили в компании.

Позитивно оценивают итоги прошедшего года с точки зрения результатов по перестрахованию в СК "Совкомбанк Страхование": "Оплаченные за защиту премии совпали с бюджетными планами. Сложный период ухода иностранных перестраховщиков завершился. Рынок работает и выстраивает бизнес в новых реалиях, оперируя доступными ёмкостями. Андеррайтинговая политика почти не претерпела изменений, подходы остались прежними. В целом по рынку остаются проблемы сбора перестраховочных возмещений по некоторым страховым событиям 2022 года, покрытие по которым было размещено на международных рынках".

В "Согласии" считают, что 2022 год с точки зрения показателей по исходящему перестрахованию прошел относительно неплохо. РНПК в марте прошлого года взяла на себя обязательства по облигаторным договорам перестрахования на текущих условиях, что позволило компании продолжить нормальную работу. "Безусловно, были значимые убытки в течение прошлого года. В основном это были пожары на производстве и на транспорте (авиационном и ж/д). Крупных по меркам рынка убытков в нашем портфеле не было. Но не у всех коллег по рынку ситуация была такой же", - сказал Хуторянский.

Для "Ингосстраха" самыми крупными случаями 2022 года стали пожары, сообщил страховщик. В компании были застрахованы товарно-материальные ценности, оборудование и инвентарь склада OZON, который сгорел в Истре 3 августа. Еще один крупный убыток произошел в городе Химки 9 декабря 2022 года - тогда сгорел строительный гипермаркет OBI. В "Ингосстрахе" были застрахованы торговое оборудование, офисная мебель, движимое имущество, рекламные конструкции, товарные запасы, электронное и торговое оборудование, убыток от перерыва в хозяйственной деятельности и другие дополнительные расходы. Имущество гипермаркета было застраховано "от всех рисков". По этим событиям до сих пор продолжаются расследования обстоятельств и причин происшествий, идет сбор информации и документов о размере причиненного ущерба, отмечают в "Ингосстрахе".

Бремя возмещения ущерба по таким страховым событиям ложится и на прямых страховщиков, и на партнеров по перестрахованию, в первую очередь на РНПК. Если для отдельных страховщиков, в зависимости от течения заключенных ими договоров страхования, итоговая ситуация с убыточностью может сильно различаться, то для РНПК все реализовавшиеся за период многомиллиардные риски кумулируются, требуют резервирования, выплат и влекут пересмотр подходов в оценке рисков на будущее.