ЦБ считает актуальным поиск альтернативы РНПК в сегменте перестрахования

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Банк России считает актуальным поиск решений по созданию альтернативного РНПК перестраховщика, сообщил на XVIII международной конференции по страхованию заместитель председателя ЦБ Филипп Габуния.

Уход иностранных перестраховщиков с российского рынка весной 2022 года был большим шоком для отечественных страховщиков, отметил он.

"Центральный банк усилил возможности РНПК, перестрахование работает. РНПК пошла страховщикам на встречу, сейчас мы будем донастраивать этот процесс", - сказал Габуния.

По его словам, ЦБ "готов всячески поощрять любые формы поиска и формирования перестраховочной защиты, Банк России готов помогать".

Ранее ЦБ предложил рынку обсудить возможность создания силами коммерческих страховщиков альтернативной перестраховочной компании, которая могла бы расширить возможности РНПК и создать определенную конкуренцию, сформировать дополнительные перестраховочные емкости. Однако участники рынка сочли такой вариант нецелесообразным для реализации.

"ЦБ это предложение со стола не убирает, поскольку есть проблемы с формированием достаточных перестраховочных емкостей", - сказал директор департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов журналистам в кулуарах конференции.

"Нам было бы комфортно, если бы на рынке появился конкурент РНПК, созданный либо с госучастием, либо как коммерческая компания. Альтернатива созданию перестраховочной компании - пересмотр показателя собственного удержания риска страховщиками. Это означает увеличение капитализации, увеличение объема капиталов компании, что в свою ограничивает возможности компании по выплате дивидендов", - добавил он.

Вариант создания дополнительной перестраховочной компании не отвергнут окончательно, заявил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков конференции ВСС.

Он сказал, что такая необходимость обусловлена потребностями в перестраховании рисков по экспортным и импортным операциям, а также по линии международного бизнеса. Минфин не исключает варианта создания перестраховщика в виде общества взаимного страхования (ОВС), продолжил Чебесков. По его словам, такое решение потребует также внесения определенных изменений в закон об ОВС, ряд поправок к этому закону в настоящее время обсуждается депутатами Госдумы.

РНПК была создана в 2016 году как дочерняя компания Банка России, ее гарантированный капитал составляет 750 млрд рублей, объявленный капитал - 300 млрд рублей. Согласно действующему закону, не менее 50% несанкционных рисков, предназначенных в перестрахование, прямыми страховщиками в обязательном порядке должны быть предложены РНПК. После ухода с российского страхового рынка международных перестраховщиков из стран Европы и США РНПК стала лидером национальных перестраховочных программ для всех игроков страхового рынка.