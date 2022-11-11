В ЦБ заявили, что у страховщиков совсем нет проблем с перестрахованием

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Российские страховые компании не сталкиваются с проблемами доступности при перестраховании рисков по заключенным договорам, сообщил журналистам в кулуарах форума Finopolis зампред Банка России Филипп Габуния.

"Российская национальная перестраховочная компания" (РНПК) выполнила свою задачу в "пожарном" режиме и сейчас продолжает предоставлять покрытие везде, где это требуется, - сказал он. - Другой вопрос, что в ряде случаев кто-то из страховщиков хотел получить большее покрытие по договору в части того, что раньше не перестраховывалось. Здесь между РНПК и страховщиком ведутся переговоры".

"Проблем с доступностью перестрахования нет. Совсем", - заключил Габуния.

Он также сказал журналистам, что вопрос о создании альтернативного перестраховщика за счет средств участников страхового рынка снят с повестки дня.

"Тема действительно обсуждалась, однако, как показало обсуждение, пока на это нет ресурсов. И запроса тоже", - отметил зампред ЦБ. По его мнению, если бы возникали какие-то проблемы с перестрахованием рисков в РНПК у прямых страховщиков, это проявилось бы в потребности создания альтернативной перестраховочной компании на рынке.

Создаваемая Евразийская перестраховочная компания будет работать как международная структура, деятельность перестраховщика не потребует лицензирования ЦБ, сказал также Габуния. Эта компания будет выполнять собственные задачи.

Как сообщалось ранее, Российская национальная перестраховочная компания оказалась единственным перестраховщиком, который смог оказать поддержку на рынке страхования после ухода с него большинства традиционных перестраховщиков - партнеров страховых компаний. В этой ситуации РНПК в "пожарном" порядке принимала в перестрахование риски по договорам, исполнение которых не было гарантировано. В настоящее время страховщики ведут переговоры с РНПК о перезаключении договоров перестрахования на новый период.