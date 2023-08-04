Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Brent подорожала до $85,5 за баррель

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут днем в пятницу и завершают в плюсе шестую неделю подряд на фоне опасений сокращения поставок и образования дефицита топлива на мировом рынке.

К 14:25 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,4 (0,47%) - до $85,54 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже на $0,38 (0,47%) - до $81,93 за баррель.

С начала недели Brent выросла в цене на 1,5%, WTI - на 1,8%. Накануне обе марки подорожали более чем на 2%.

Саудовская Аравия 3 августа объявила о продлении дополнительного добровольного сокращения добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки на сентябрь. Таким образом, фактический уровень нефтепроизводства в Саудовской Аравии в следующем месяце ожидается на уровне 9 млн б/с.

Кроме того, Россия в рамках усилий по обеспечению баланса рынка продолжит добровольное сокращение в сентябре поставок на внешние рынки, теперь на 300 тысяч баррелей в сутки, посредством снижения экспорта на обозначенную величину, заявил накануне вице-премьер Александр Новак.

Инвесторы ждут итогов заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), которое началось пятницу.

Сокращение поставок нефти странами ОПЕК+ привело к подъему котировок Brent примерно на $10 за баррель с начала июля, написал экономист сырьевого рынка в Capital Economics Эдвард Гарднер.

"Мы ожидаем, что Brent закончит год вблизи отметки $85 за баррель. В конечном счете ОПЕК+ выглядит полной решимости ограничить поставки. Мы также ждем роста глобального спроса на нефть на 2% в годовом выражении во втором полугодии 2023 года", - добавил эксперт.

Brent WTI ОПЕК Александр Новак Саудовская Аравия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Индекс МосБиржи упал ниже 3080 пунктов

ФНБ в июле вырос на 643,2 млрд рублей

ФНБ в июле вырос на 643,2 млрд рублей

Евро поднялся выше 104 рублей впервые с 28 марта 2022 года

Евро поднялся выше 104 рублей впервые с 28 марта 2022 года

Доллар США поднялся до 95 рублей впервые с 28 марта 2022 года

Акции Berkshire Hathaway подорожали до исторического максимума

Конституционный суд Болгарии попросили оценить закон о расторжении аренды с "ЛУКОЙЛом"

Конституционный суд Болгарии попросили оценить закон о расторжении аренды с "ЛУКОЙЛом"

Российский легковой авторынок в июле вырос до 95 654 единиц

Российский легковой авторынок в июле вырос до 95 654 единиц

МТС-банк подал иск к Euroclear на 3,5 млрд рублей

МТС-банк подал иск к Euroclear на 3,5 млрд рублей

Apple в III финквартале снизила чистую прибыль лучше прогноза

Уолл-стрит снизилась в четверг третью сессию подряд на корпоративных отчетах

Уолл-стрит снизилась в четверг третью сессию подряд на корпоративных отчетах
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });