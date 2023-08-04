Медицинский центр Genetico в I полугодии нарастил выручку на 9%

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Центр генетики и репродуктивной медицины Genetico ("дочка" "Артген Биотех" - ранее "Институт стволовых клеток человека") в I полугодии 2023 года нарастил выручку по РСБУ на 9% - до 157,8 млн рублей, сообщила компания.

Драйверами роста показателя стали генетический скрининг хромосомных аномалий, услуги по секвенированию экзома и увеличение количества тендерных продаж.

EBITDA в отчетном периоде составила 8,8 млн рублей против отрицательного показателя в 6,7 млн рублей в январе-июне 2022 года.

Чистый убыток составил 28 млн рублей против 36 млн рублей убытка в I полугодии 2022 года.

Genetico работает в области медицинской генетики и генетических исследований. В апреле компания провела IPO на "Мосбирже", в ходе которого привлекла 178,8 млн рублей. Привлеченные средства компания намеревалась направить на развитие генетических сервисов в России, выход на зарубежные рынки, регистрацию собственных тест-систем и создание препаратов для лечения орфанных заболеваний.

4 августа Genetico сообщила, что анализирует рентабельность выходов на новые рынки и проводит переговоры с Казахстаном и ОАЭ для расширения своей деятельности.