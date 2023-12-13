Выручка Genetico по РСБУ за 9 месяцев выросла на 22,3%

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "Центр генетики и репродуктивной медицины "Генетико" (Genetico, "дочка" "Артген Биотех" - ранее "Институт стволовых клеток человека") за январь-сентябрь 2023 года составила 250,3 млн рублей, увеличившись на 22,3%, говорится в отчетности компании.

Прибыль от продаж зафиксирована на уровне 1,7 млн рублей против убытка в размере 42 млн рублей за аналогичный период 2022 года.

Себестоимость выросла на 5,2% - до 175,9 млн рублей.

Чистый убыток составил 18,3 млн рублей, сократившись в 3,2 раза (с 58,8 млн рублей за тот же период 2022 года).

Genetico работает в области медицинской генетики и генетических исследований. В апреле компания провела IPO на "Мосбирже", в ходе которого привлекла 178,8 млн рублей.

Привлеченные средства компания планировала направить на развитие генетических сервисов в России, выход на зарубежные рынки, регистрацию собственных тест-систем и создание препаратов для лечения орфанных заболеваний. В частности, в августе компания сообщила, что анализирует рентабельность выходов на новые рынки и ведет переговоры с Казахстаном и ОАЭ для расширения своей деятельности.