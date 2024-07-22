Полугодовая чистая прибыль ж/д оператора "СГ-транс" по РСБУ выросла в 2,2 раза

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль железнодорожного оператора АО "СГ-транс" по РСБУ выросла в январе-июне 2024 года в 2,2 раза, достигнув 6,2 млрд рублей по сравнению с 2,8 млрд рублей годом ранее, сообщается в бухгалтерской отчетности компании.

Выручка "СГ-транса" в I полугодии текущего года сократилась на 8,2%, до 7,7 млрд рублей, себестоимость продаж составила 3,7 млрд рублей (-9,1% к январю-июню 2023 года), валовая прибыль - 4,04 млрд рублей (-7,3%), прибыль от продаж - 3,2 млрд рублей (-2,1%).

Доходы от участия в других организациях увеличились в отчетном периоде в 3,2 раза, до 1,9 млрд рублей.

"СГ-транс" и ее дочерние предприятия оказывают услуги транспортировки нефтегазовых и нефтехимических грузов в специализированных вагона-цистернах и танк-контейнерах, предоставления в аренду ж/д подвижного состава, а также его техобслуживания.

По состоянию на 31 декабря 2023 года у компании были центральный офис и 11 филиалов в России. Компания владеет 100% ИП ООО RTA-CARGO (Узбекистан) и ООО "БПК", которые предоставляют в аренду подвижной состав, а также АО "ХимИнвестТранс", ООО "Спецтрансгарант" и ТОО "РТА-транс" (Казахстан), занимающимися услугами транспортировки. Кроме того, компании принадлежит 50% в ООО "Сырьевые ресурсы - Бел" (Минск) и 50% в СП с ПАО "СИБУР Холдинг" - ООО "Нефтехимическая транспортная компания".