Канадский производитель конопли Tilray покупает 8 алкогольных брендов у Anheuser-Busch

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Канадский производитель каннабиса Tilray Brands Inc. достиг соглашения о приобретении восьми брендов алкогольных напитков у пивоваренного концерна Anheuser-Busch InBev.

Как сообщается в пресс-релизе компаний, сделка будет оплачена денежными средствами и закрыта в текущем году. Сумма сделки не разглашается.

В сделку входят бренды Shock Top, Redhook Brewery, Widmer Brothers Brewing, Breckenridge Brewery, Blue Point Brewing Co., 10 Barrel Brewing Co., Square Mile Cider Co. и HiBall Energy.

Tilray в последнее время активно выходит на алкогольный рынок на фоне жесткой конкуренции на рынке легализованной конопли в Канаде и отсутствия прогресса федеральной реформы этого сегмента в США, пишет MarketWatch.

Котировки акций Tilray подскочили на 10% на предварительных торгах в Нью-Йорке во вторник. Бумаги Anheuser-Busch дорожают на 0,7%.