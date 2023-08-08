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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:07

Бывший завод Bosch под Самарой переименован в "НАМИ-Инновационные компоненты"

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Бывший завод германского Bosch, перешедший под контроль ФГУП "Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт" (НАМИ), переименован в ООО "НАМИ - Инновационные компоненты", говорится в материалах ЕГРЮЛ.

Ранее предприятие именовалось ООО "Роберт Бош Самара", изменения в ЕГРЮЛ внесены 29 июля. Завод занимался выпуском антиблокировочных систем (ABS) и систем динамической стабилизации (ESP) для автомобилей и перешел в госсобственность в июне.

Планируется, что производство систем ABS и ESP будет вновь запущено с 2024 года, а с 2025 года завод выйдет на проектные мощности. Как сообщила пресс-служба НАМИ, переименование стало первым этапом по внедрению компетенций института в процесс перезапуска компании.

"Сегодня одна из основных задач, которая поставлена перед российской автомобильной промышленностью, - это развитие компонентной базы и поставщиков автокомпонентов. ФГУП "НАМИ" по поручению Минпромторга реализует программу развития автокомпонентной отрасли. Изменения в компании "НАМИ - Инновационные компоненты" соответствуют планомерной работе в данном направлении", - отметил гендиректор НАМИ Федор Назаров.

Завод площадью более 20 тысяч кв. м располагается в индустриальном парке "Преображенка" в 10 км от Самары. Предприятие начало работу в середине 2015 года и, как сообщал "Интерфаксу" бывший гендиректор завода Людвиг Бехле, вышло на полную мощность в 2017 году. Суммарные инвестиции в проект к тому моменту он оценивал почти в 3 млрд рублей.

Потребителями продукции самарского завода Bosch являлись "АвтоВАЗ", "УАЗ", завод "ПСМА Рус" (Stellantis), Volkswagen, "ГАЗ", "КАМАЗ" и другие предприятия российского автопрома.

Германский концерн Bosch стал сворачивать деятельность в России в 2022 году году после начала военной операции на территории Украины.

Bosch АвтоВАЗ НАМИ Минпромторг Самара Федор Назаров Людвиг Бехле
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