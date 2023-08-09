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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Bloomberg назвал Amazon вероятным якорным инвестором в IPO Arm

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Amazon.com Inc. может стать одним из якорных инвесторов в рамках IPO британского разработчика чипов Arm наряду с другими крупными технологическими компаниями, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам собеседников агентства, Amazon ведет переговоры об этом с Arm. Ранее сообщалось, что в число якорных инвесторов IPO могут войти Nvidia Corp. и Intel Corp.

На прошлой неделе Bloomberg сообщал что Arm рассчитывает на оценку в $60-70 млрд в ходе IPO, которое планирует провести в сентябре. Начало roadshow запланировано на первую неделю сентября, прайсинг IPO - на следующую неделю, отметил источник агентства. Объем размещения может достичь $10 млрд.

IPO Arm станет крупнейшим в США с момента публичного размещения в 2021 году акций производителя электромобилей Rivian, получившего оценку в $70 млрд.

С 2016 года владельцем Arm является японская SoftBank Group, которая приобрела ее за $32 млрд.

Amazon Arm SoftBank Group Великобритания Япония
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