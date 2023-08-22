Британский чипмейкер Arm может привлечь до $10 млрд в ходе IPO в сентябре

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Британский разработчик процессоров Arm Ltd., принадлежащий японской SoftBank Group Corp., подал предварительную заявку на первичное размещение акций на американской бирже Nasdaq в сентябре.

SoftBank оценила стоимость Arm примерно в $64 млрд в рамках внутренней сделки с фондом Vision Fund, пишет Financial Times. Окончательная оценка цены акций при размещении будет определена после встреч с потенциальными инвесторами, которые начнутся на первой неделе сентября.

Ранее ожидалось, что в ходе IPO Arm может привлечь от $8 млрд до $10 млрд. Если размещение пройдет по верхней границе этого диапазона, оно может стать третьим по величине в истории техсектора, уступив только Alibaba и Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена), показывают данные Bloomberg.

Кроме того, размещение акций Arm может стать крупнейшим IPO в США с 2021 года, когда со своими акциями вышел автопроизводитель Rivian, получив оценку в $70 млрд.

Основными организаторами размещения станут Barclays Plc, Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase & Co. и Mizuho Financial Group. В числе организаторов также указаны 24 других банка.

За 12 месяцев по 31 марта Arm получила чистую прибыль в размере $524 млн при выручке в $2,68 млрд. Чистая прибыль снизилась на 5%, выручка - на 1%. Примерно четверть выручки компания получает в Китае.

SoftBank Group купила Arm в 2016 году за $32 млрд. Японская компания объявила о намерении вывести Arm на IPO после провала сделки по покупке британского разработчика чипов американской Nvidia Corp..

С начала 2023 года капитализация SoftBank Group выросла на 18%.