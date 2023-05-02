Британский разработчик процессоров Arm подал заявку на проведение IPO

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Британский разработчик процессоров Arm Ltd., принадлежащий японской SoftBank Group Corp., конфиденциально подал заявку на проведение IPO.

В выходные Arm сообщила, что направила заявку на регистрацию IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Компания не указала ни планируемый объем, ни ценовой диапазон размещения акций.

Размещение акций Arm может стать крупнейшим мировым IPO в этом году, отмечает Market Watch. Ранее западные СМИ сообщали, что Arm планирует разместить акции на бирже Nasdaq, рассчитывая привлечь $8-10 млрд.

SoftBank Group купила Arm в 2016 году за $32 млрд. Японская компания объявила о намерении вывести Arm на IPO после провала сделки по покупке британского разработчика чипов американской компанией Nvidia Corp.

Акции SoftBank Group подорожали на 0,14% по итогам торгов в Токио во вторник. С начала текущего года их стоимость снизилась на 8,4%.