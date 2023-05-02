Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:28

Британский разработчик процессоров Arm подал заявку на проведение IPO

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Британский разработчик процессоров Arm Ltd., принадлежащий японской SoftBank Group Corp., конфиденциально подал заявку на проведение IPO.

В выходные Arm сообщила, что направила заявку на регистрацию IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Компания не указала ни планируемый объем, ни ценовой диапазон размещения акций.

Размещение акций Arm может стать крупнейшим мировым IPO в этом году, отмечает Market Watch. Ранее западные СМИ сообщали, что Arm планирует разместить акции на бирже Nasdaq, рассчитывая привлечь $8-10 млрд.

SoftBank Group купила Arm в 2016 году за $32 млрд. Японская компания объявила о намерении вывести Arm на IPO после провала сделки по покупке британского разработчика чипов американской компанией Nvidia Corp.

Акции SoftBank Group подорожали на 0,14% по итогам торгов в Токио во вторник. С начала текущего года их стоимость снизилась на 8,4%.

SoftBank Group Arm
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд прекратил преследование бизнесмена Израйлита по статьям о мошенничестве и отмывании

Минпромторг пообещал добиться увеличения выпуска фенола для фанеры в мае

Приток СПГ в Европу в апреле вышел на новый рекорд

Минфин США останется без средств к 1 июня без повышения лимита госдолга

Минфин США останется без средств к 1 июня без повышения лимита госдолга

АФК "Система" приобрела группу компаний Natura Siberica

АФК "Система" приобрела группу компаний Natura Siberica

Adidas рассматривает возможность передачи подразделения в РФ иностранному инвестору

Adidas рассматривает возможность передачи подразделения в РФ иностранному инвестору

Цена нефти Brent стабилизировалась на уровне $79,3 за баррель

В Армению приостановлена подача газа из РФ из-за планового ремонта на газопроводе

Заявление Банка России: Калибровка жесткости

Заявление Банка России: Калибровка жесткости

Рубль к вечеру сократил темпы роста, но остался в заметном плюсе к мировым валютам

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });