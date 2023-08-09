Глобальные страховые требования в связи со стихийными бедствиями достигли $50 млрд

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Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Глобальные страховые требования в связи со стихийными бедствиями в первом полугодии 2023 года составили порядка $50 млрд, свидетельствуют оценки Swiss Re Institute, аналитического подразделения швейцарской перестраховочной компании.

Показатель стал самым крупным с 2011 года, пишет Financial Times. Эксперты Swiss Re объясняют это как быстрым ростом числа застрахованной собственности, так и эффектом глобального потепления.

Примерно две трети требований в первом полугодии связано с последствиями штормов в США, характеризующихся мощными ливнями, сильными ветрами и резким изменением температур. Подобные стихийные бедствия стали "одним из доминирующих глобальных драйверов" страхового ущерба, отмечают в Swiss Re.

Среди других дорогостоящих для страховой отрасли событий первой половины этого года - наводнения в Новой Зеландии и Европе.