Наводнения на Северном острове Новой Зеландии привели к гибели четырех человек

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Не менее четырех человек погибли в результате мощных наводнений на Северном острове Новой Зеландии, сообщает в воскресенье The Guardian.

Наводнения, вызванные проливными дождями, которые начались в пятницу, в ряде мест острова привели к оползням, закрыты автотрассы. Режим чрезвычайного положения ввели власти Окленда, самого большого города Новой Зеландии. В нем проживает 1,6 млн человек.

Согласно прогнозам новозеландских метеорологов, в течение воскресенья и в понедельник погода будет лишь ухудшаться - прекращения ливней не ожидается.