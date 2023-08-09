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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Котировки Brent превысили $87 за баррель

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок начали расти днем в среду в ожидании данных о запасах в США.

К 14:34 по Москве октябрьские фьючерсы Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,86 (1%) - до $87,03 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,99 (1,19%) - до $83,91 за баррель.

Во вторник Brent выросла в цене на 1%, WTI - на 1,2%.

Обнародованные накануне данные Американского института нефти (API) показали, что нефтяные запасы в США за прошлую неделю выросли на 4,07 млн баррелей. Минэнерго США обнародует свои данные по запасам позднее в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что оно сообщит об увеличении запасов нефти на 567 тысяч баррелей.

8 августа Минэнерго США во вторник повысило прогноз цены Brent на 2023 год до $82,62 за баррель с $79,34. Оценка на 2024 год также была повышена - до $86,48 за баррель с $83,51. Ожидается, что средняя спотовая цена Brent в августе будет находиться на уровне $85 за баррель.

По мнению министерства, рост цен, продолжающийся с июня, обусловлен дополнительным добровольным сокращением добычи нефти Саудовской Аравией. Королевство с июля снизило производство на 1 млн б/с и продлило эту меру на август и сентябрь. При этом, считают в США, данное ограничение пришлось на период подъема мирового спроса на нефть.

Brent WTI США Саудовская Аравия
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