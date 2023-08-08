Цены на нефть перешли к падению на данных по внешней торговле Китая

Brent подешевела до $83,59 за баррель

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок резко снижаются днем во вторник на фоне худших, чем ожидалось, данных по внешней торговле Китая.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:51 по московскому времени подешевели на $1,75 (2,05%) - до $83,59 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени снизились на $1,73 (2,11%) - до $80,21 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 1%, WTI - на 1,1%.

Как сообщалось, экспорт Китая в июле сократился на 14,5% в годовом выражении и составил минимальные за пять месяцев $281,76 млрд. Это самое существенное снижение показателя с февраля 2020 года.

Импорт уменьшился на 12,4% - до $201,16 млрд. Падение было максимальным с мая 2020 года, при этом показатель снизился по итогам пятого месяца подряд.

Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение экспорта на 12,5%, импорта - на 5%, сообщает Trading Economics.

Участники торгов также ждут свежих данных о состоянии нефтяного рынка: на этой неделе свои ежемесячные отчеты опубликуют ОПЕК, Международное энергетическое агентство и Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США, пишет Trading Economics.