Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:36

Владелец модных брендов Tapestry близок к покупке владельца Jimmy Choo и Versace

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Американская Tapestry Inc., которой принадлежит, в частности, бренд Coach, ведет переговоры о покупке Capri Holdings, владельца модных домов Michael Kors, Jimmy Choo и Versace, пишет The Wall Street Journal.

По данным источников газеты, стороны могут объявить о сделке уже в четверг.

Капитализация Capri составляет $4,1 млрд, и сделка, вероятно, будет включать премию к рыночной цене, отмечает WSJ. Капитализация Tapestry близка к $10 млрд.

Capri должна была выпустить отчетность за первый квартал 2024 финансового года во вторник, однако неожиданно перенесла его публикацию на четверг без объяснения причин.

Акции Capri с начала текущего года подешевели на 40%. Рыночная стоимость компании достигала $20 млрд в начале 2014 года, однако за последние годы существенно уменьшилась, в том числе из-за того, что купленные ею активы показывали неоднородные результаты.

Стоимость бумаг Tapestry выросла на 8,3% в 2023 году.

Versace Jimmy Choo Capri Holdings Tapestry Michael Kors США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"АвтоВАЗ" приобрел завод автокомпонентного СП Toyota Tsusho и Atsumitec в Тольятти

"АвтоВАЗ" приобрел завод автокомпонентного СП Toyota Tsusho и Atsumitec в Тольятти

Disney сообщил о чистом квартальном убытке и потере 12 млн стриминговых подписчиков

Disney сообщил о чистом квартальном убытке и потере 12 млн стриминговых подписчиков

ФАС разрешила структуре Kismet Capital Group купить Zarina и еще три сети

Угроза забастовки на СПГ-заводах Австралии взвинтила цены на газ до $450 за тыс. кубометров

Уолл-стрит упала на корпоративных новостях и в преддверии отчета об инфляции

Уолл-стрит упала на корпоративных новостях и в преддверии отчета об инфляции

Цены на нефть ускорили рост на данных о запасах топлива в США

Цены на нефть ускорили рост на данных о запасах топлива в США

Доллар поднялся выше 98 рублей впервые с 25 марта 2022 года

Путин подписал указ об исполнении валютных госгарантий в рублях

Путин подписал указ об исполнении валютных госгарантий в рублях

Глобальные страховые требования в связи со стихийными бедствиями достигли $50 млрд

Глобальные страховые требования в связи со стихийными бедствиями достигли $50 млрд
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });