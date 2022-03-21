Бренд Versace возглавит Эммануэль Гинцбургер из Alexander McQueen

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Эммануэль Гинцбургер, в настоящее время возглавляющий британский модный дом Alexander McQueen, станет главным исполнительным директором бренда Versace.

Гинцбургер вступит в новую должность 12 сентября 2022 года, говорится в пресс-релизе компании Capri Holdings, которой помимо Versace принадлежат бренды Michael Kors и Jimmy Choo.

Между тем новым главой Alexander McQueen, входящего в портфель брендов французской компании Kering SA, с мая станет Джанфилиппо Теста. Последние пять лет он работает в Gucci, который также входит в Kering.

Гинцбургер станет вторым подряд выходцем из Alexander McQueen во главе Versace. В 2016 году аналогичный путь проделал Джонатан Эйкройд, который с 1 апреля возглавит Burberry Group.

Акции Capri дешевеют на 1,6% в Нью-Йорке в понедельник. Цена бумаг Kering в Париже опускается на 1,4%.