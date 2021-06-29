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Владелец брендов Michael Kors и Versace повысил прогнозы выручки и прибыли

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Capri Holdings Ltd, владеющая модными брендами Michael Kors, Jimmy Choo и Versace, повысила прогнозы выручки и прибыли без учета разовых факторов на 2022 финансовый год, стартовавший в конце марта.

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Прогноз годовой выручки повышен с ожидавшихся ранее $5,1 млрд до $5,15 млрд. Скорректированная прибыль Capri, как ожидается, составит $3,8-$3,9 на акцию, а не $3,7-$3,8 на акцию, как прогнозировалось ранее.

Улучшение прогнозов в компании объяснили более благоприятными, чем ожидалось ранее, трендами продаж в первом финансовом квартале.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозируют выручку Capri в 2022 фингоду на уровне $5,145 млрд, прибыль в расчете на акцию - $3,88.

Акции Capri прибавляют в цене 3,1% на торгах во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла на 34%.

Capri Holdings Michael Kors Jimmy Choo Versace

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