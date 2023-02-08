Выручка владельца Versace и Jimmy Choo в III финквартале упала на 30%

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Capri Holdings, владеющая модными домами Michael Kors, Jimmy Choo и Versace, зафиксировала 30%-ное снижение чистой прибыли в третьем финансовом квартале в связи с ухудшением результатов всех трех брендов.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 31 декабря 2022 года, составила $225 млн по сравнению с $322 млн за третий квартал предыдущего фингода. Прибыль в расчете на акцию уменьшилась до $1,72 с $2,11.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1,84 на акцию, оказавшись хуже среднего прогноза опрошенных FactSet аналитиков на уровне $2,22 на акцию.

Квартальная выручка Capri уменьшилась на 6%, до $1,51 млрд при консенсус-прогнозе рынка в $1,53 млрд.

Выручка бренда Versace опустилась на 0,7%, до $249 млн, Michael Kors - на 7,2%, до $1,095 млрд, Jimmy Choo - на 5,6%, до $168 млн.

Согласно прогнозу Capri, по итогам всего текущего фингода выручка компании составит $5,56 млрд, прибыль в расчете на акцию - $6,1. Эксперты в среднем прогнозируют эти показатели на уровне $5,72 млрд и $6,87 на акцию соответственно.

На следующий фингод компания прогнозирует выручку в $5,8 млрд и прибыль в $6,4 на акцию.

Бумаги Capri теряют в цене более 23% в начале торгов в среду. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 27%.