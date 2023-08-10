Krispy Kreme вернулась к квартальной чистой прибыли

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Американская сеть кофеен-кондитерских Krispy Kreme Inc., известная своими пончиками, получила чистую прибыль во втором финансовом квартале (завершился 2 июля 2023 года), однако ее квартальная выручка оказалась хуже прогнозов рынка.

Чистая прибыль компании в отчетный период составила $223 тысяч против убытка в $3,85 млн годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила 7 центов на акцию. Показатель совпал с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных FactSet.

Квартальная выручка компании увеличилась на 9%, до $408,9 млн при консенсус-прогнозе рынка в $411,5 млн.

Продажи Krispy Kreme в США и Канаде повысились в минувшем квартале на 9,3%, на остальных рынках - на 4,8%. Онлайн-продажи подскочили на 18%.

Krispy Kreme ожидает, что ее скорректированная прибыль в этом фингоду составит 31-34 цента на акцию, выручка - $1,65-1,68 млрд.

Krispy Kreme ведет свою историю с 1937 года, когда она начала продавать пончики в американском городе Уинстон-Сейлем в штате Северная Каролина. Компания была публичной в период с 2000 года по 2016 год, в мае 2016 года она была выкуплена за $1,35 млрд германским конгломератом JAB Holdings Co. В 2021 году компания провела IPO и была оценена в $2,78 млрд. JAB после листинга Krispy Kreme сохранил за собой почти 78% акций компании.

За последние три месяца рыночная капитализация Krispy Kreme снизилась на 3,9%, тогда как индекс S&P 500 прибавил 8%.