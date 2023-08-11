Нефть слабо дешевеет после резкого снижения цен накануне

Brent торгуется у $86,25 за баррель

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок слабо опускаются утром в пятницу после резкого снижения накануне.

Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по Москве составляет $86,25 за баррель, что на 15 центов (0,17%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подешевели на $1,15 (1,3%) - до $86,24 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 14 центов (0,17%) и составили $82,68 за баррель. По итогам прошлой сессии они упали на $1,58 (1,9%) - до $82,82 за баррель.

Ранее на этой неделе обе марки обновили многомесячные максимумы. Несмотря на снижение накануне, они могут завершить в плюсе седьмую неделю подряд на ожиданиях дефицита топлива на мировом рынке.

"Рынок нефти был перекуплен после ралли на протяжении многих недель, однако сокращение добычи странами ОПЕК+ и улучшение прогнозов спроса остаются позитивными факторами", - отметила аналитик CMC Markets Тина Тенг.

Тем временем ОПЕК оставила в силе прежний прогноз, предусматривавший рост мирового спроса на нефть в 2023 году на 2,44 млн баррелей в сутки - до 102,01 млн б/с. В следующем году он увеличится еще на 2,25 млн б/с и достигнет 104,25 млн б/с, ожидает организация.

"Прогнозируется, что в 2024 году устойчивый глобальный экономический рост на фоне продолжающихся улучшений в Китае приведет к увеличению потребления нефти", - считают в ОПЕК.